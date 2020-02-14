Renault випустить бюджетний електромобіль

У плані електрифікації модельного ряду групи Renault на найближчі два роки заявлений бюджетний міський електромобіль під маркою Dacia. Документ міститься в щорічному звіті Renault за 2019 рік. Ймовірно, сіті-кар Dacia "на батарейках" буде модернізованою версію City K-ZE для китайського ринку.

У звіті Renault немає подробиць про недорогий електрокар для європейського ринку, який буде випускатися під маркою Dacia: відомі лише орієнтовні терміни дебюту – 2021-2022 рік.

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Усього протягом трьох років французька фірма випустить шість нових електромобілів і три електрифікованих модифікації наявних моделей, у тому числі електричний Twinzo Z.E. на платформі Smart.

Найімовірніше, для Європи адаптують електричний субкомпактний кросовер Renault City K-ZE, який дебютував у Китаї у вересні минулого року. Під час прем'єри заявляли, що City K-ZE – "глобальна" модель, а керівник "електричного" підрозділу Renault Жиль Норманд не заперечив, що "спеціальну версію K-ZE продаватимуть на європейському ринку".

Нагадаємо, що "китайський" Renault City K-ZE – кросовер довжиною 3735 міліметрів з 44-сильним (92 Нм) електромотором, переднім приводом, дорожнім просвітом 150 міліметрів і запасом ходу 271 кілометр по циклу NEDC. У Піднебесній базовий електричний позашляховик оцінений у 61 800 юанів.

Так виглядає китайський Renault City K-ZE:

Очікується, що кросовер під брендом Dacia відрізнятиметься від китайського аналога сучасними системами безпеки, багатшим оснащенням і збільшеним запасом ходу. Покращення приведуть до збільшення ціни, проте керівник Dacia неодноразово підкреслював, що моделі румунської фірми будуть щонайменше на 20 відсотків дешевшими за пропорційні автомобілі Renault. У такому випадку електромобіль Dacia буде значно доступнішим за екологічно чистих конкурентів від групи Volkswagen.

Протягом трьох років гібридні версії можуть з'явитися у всіх європейських бестселерів Dacia – седана Logan, хетчбека Sandero, кросовера Duster, мікровена Lodgy і фургона Dokker. Електрифікація дешевих моделей буде вимушеною, оскільки в іншому випадку групі Renault доведеться платити штрафи екологам.

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