Рідкісну рожеву рибу помітили вперше за 22 роки: у неї дивні плавці у формі рук

Австралійські вчені вперше за 22 роки побачили біля узбережжя Тасманії рідкісну рожеву рибу виду Brachiopsilus. Її особливість у незвичайній формі плавників, які схожі на руки.

У водах Тасманії вперше за два десятки років науковці помітили рідкісну рибу. Цей незвичайний вид називається Brachiopsilus dianthus, в Австралії її називають Pink Handfish – рожева риба з "руками". З їхньою допомогою вона пересувається дном океану, пише BBC.

І ще: Вчені знайшли справжню тисячоніжку: як вона виглядає

Востаннє рожеву рибу бачив дайвер біля берегів Тасманії 1999 року, а раніше — лише чотири рази. Побоюючись за виживання цього виду, нещодавно влада класифікувала його як той, хто перебуває під загрозою зникнення.

Австралійські дослідники виявили рибу на записі камери, що розташована на глибині 150 м біля південного узбережжя Тасманії. Там багато диких та незаселених регіонів. Учені були здивовані, що B. dianthus перемістилася у глибші та відкритіші води. Біологи були впевнені, що ця риба була мілководним видом, який мешкав у захищених бухтах.

"Це захоплююче відкриття дає надію, що рожеві риби зможуть вижити. Очевидно, що у них ширше середовище, ніж ми думали", — зазначив морський біолог Невіл Барретт, доцент Університету Тасманії.

Читайте також: Дивіться, як капібари приймають традиційну японську ванну із фруктами