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Новий ведучий Top Gear розбив Subaru під час зйомок

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Ведучий Top Gear не впорався з керуванням на мокрій дорозі - фото 1
Ведучий Top Gear не впорався з керуванням на мокрій дорозі

У 27-му сезоні шоу Top Gear з'являться відразу двоє нових ведучих, один з яких під час зйомок нових епізодів уже потрапив в аварію на пікапі Subaru. Треба ж було так вляпатися з самого старту!

Новий сезон Top Gear з нинішнім складом ще навіть не вийшов в ефір, а нові ведучі вже потрапили у новини. Як повідомляє Digital Spy, Ендрю Флінтофф – один з двох нових ведучих, які замінять Метта Леблана і Рорі Ріда – потрапив в аварію на зйомках 27-го сезону.

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Інцидент трапився в британському місті Менсфілд, де колишній гравець у крикет їздив на пікапі Subaru Brat. На вологій трасі Флінтофф не впорався з керуванням, і врізався в кілька тюків з сіном. При цьому заїзди Ендрю повинні стати частиною сюжету, присвяченого перегонам електромобілів.

Ані ведучий, ані сам автомобіль серйозно не постраждали, так що після короткої паузи зйомки поновилися. Суть сюжету, який готує BBC, поки залишається загадкою.

Новий ведучий Top Gear розбив Subaru під час зйомок - фото 308126
Новий ведучий Top Gear розбив Subaru під час зйомок - фото 308129
Новий ведучий Top Gear розбив Subaru під час зйомок - фото 308127
Новий ведучий Top Gear розбив Subaru під час зйомок - фото 308125
Новий ведучий Top Gear розбив Subaru під час зйомок - фото 308128

Терміни виходу 27-го сезону Top Gear поки не названі. 26-й сезон стартує в найближчі дні і стане останнім в історії Top Gear, де ведучими будуть Кріс Харріс, Метт Леблан і Рорі Рід. Потім відомий актор залишить програму, а Рід залишиться ведучим проекту Extra Gear.

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Джерело: digitalspy
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