Новий ведучий Top Gear розбив Subaru під час зйомок

У 27-му сезоні шоу Top Gear з'являться відразу двоє нових ведучих, один з яких під час зйомок нових епізодів уже потрапив в аварію на пікапі Subaru. Треба ж було так вляпатися з самого старту!

Новий сезон Top Gear з нинішнім складом ще навіть не вийшов в ефір, а нові ведучі вже потрапили у новини. Як повідомляє Digital Spy, Ендрю Флінтофф – один з двох нових ведучих, які замінять Метта Леблана і Рорі Ріда – потрапив в аварію на зйомках 27-го сезону.

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Інцидент трапився в британському місті Менсфілд, де колишній гравець у крикет їздив на пікапі Subaru Brat. На вологій трасі Флінтофф не впорався з керуванням, і врізався в кілька тюків з сіном. При цьому заїзди Ендрю повинні стати частиною сюжету, присвяченого перегонам електромобілів.

Freddie Flintoff crashes out during a race through Mansfield town centre for Top Gear.https://t.co/NLDWFvjB1y pic.twitter.com/kfJUSdkhfW — BBC East Midlands (@bbcemt) 11 лютого 2019 р.

Ані ведучий, ані сам автомобіль серйозно не постраждали, так що після короткої паузи зйомки поновилися. Суть сюжету, який готує BBC, поки залишається загадкою.

Терміни виходу 27-го сезону Top Gear поки не названі. 26-й сезон стартує в найближчі дні і стане останнім в історії Top Gear, де ведучими будуть Кріс Харріс, Метт Леблан і Рорі Рід. Потім відомий актор залишить програму, а Рід залишиться ведучим проекту Extra Gear.

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