Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Незрячий автомеханік уперше сів за кермо автівки, і розігнав її до шаленої швидкості

  • 36
Здійснити мрію допоміг його син - фото 1
Здійснити мрію допоміг його син

Барт Хікі – незрячий від народження. Він протягом 30 років працював автомеханіком, і нещодавно вперше сів за кермо автомобіля. Спойлер: він розігнав машину до 200 кілометрів на годину.

585-сильне купе AMG GT R надала Барту компанія Mercedes-Benz.

І ще: Audi анонсувала новий електрокросовер Q4 e-tron

Першу поїздку на автомобілі Барту Хікі, який завжди мріяв проїхати за кермом, подарував його син Брендан. Він домовився з Mercedes, який організував поїздку на суперкарі висохнувшим озером Елворд у штаті Орегон.

Нагадаємо, що нещодавно незрячий водій зміг проїхати трек Top Gear краще за зрячих. Він показав дев'ятий найкращий час серед усіх учасників рубрики "Зірка в бюджетному автомобілі". Для заїзду використовувалося купе Toyota GT86.

На початку цього року незрячий водій за кермом Honda NSX зміг розігнатися до 244 кілометрів на годину. При цьому світовий рекорд серед незрячих водіїв становить 308,78 кілометра на годину.

Читайте також: MINI готує до випуску найшвидший і найпотужніший хетчбек

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 вагомих причин НЕ купувати флагманські смартфони
  • 13 лютого, 12:13
  • 886
Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
  • 16 лютого, 13:14
  • 1700
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1210951
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології