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Незрячий автомеханік уперше сів за кермо автівки, і розігнав її до шаленої швидкості
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Барт Хікі – незрячий від народження. Він протягом 30 років працював автомеханіком, і нещодавно вперше сів за кермо автомобіля. Спойлер: він розігнав машину до 200 кілометрів на годину.
585-сильне купе AMG GT R надала Барту компанія Mercedes-Benz.
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Першу поїздку на автомобілі Барту Хікі, який завжди мріяв проїхати за кермом, подарував його син Брендан. Він домовився з Mercedes, який організував поїздку на суперкарі висохнувшим озером Елворд у штаті Орегон.
Нагадаємо, що нещодавно незрячий водій зміг проїхати трек Top Gear краще за зрячих. Він показав дев'ятий найкращий час серед усіх учасників рубрики "Зірка в бюджетному автомобілі". Для заїзду використовувалося купе Toyota GT86.
На початку цього року незрячий водій за кермом Honda NSX зміг розігнатися до 244 кілометрів на годину. При цьому світовий рекорд серед незрячих водіїв становить 308,78 кілометра на годину.
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