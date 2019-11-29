Новий тренд: у мережі з'являється безліч відео з розпакуванням секс-ляльок

За останній рік на YouTube стали все частіше з'являтися відео з оглядами та розпакуванням секс-ляльок. На них чоловіки-оглядачі роблять дві речі: збирають голих гуманоїдів або розповідають про догляд за ними.

Ймовірно, найбільш дивний формат, пов'язаний з секс-ляльками – їх розпакування. Один із найпопулярніших "постачальників" подібного контенту – канал THE SEX DOLL CHANNEL. Середньостатистичне його відео нагадує "анбоксінг" будь-якого гаджета, тільки замість столу тут частіше – ліжко, а коробку з яким-небудь iPhone заміняє величезний ящик, схожий на труну. До ящика підходить чоловік і методично дістає з нього ляльку – іноді по частинах, іноді цілком. Усе залежить від розміру моделі.

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Спочатку він оцінює матеріал, з якого зроблена лялька, а потім переходить до точкового огляду її особливостей: "Тут у нас французький манікюр", "А тут, дивіться, який ореол навколо сосків", "От скільки пальців поміщається всередину!" Далі – аксесуари . Автор показує, які лінзи та волосся можуть підійти ляльці, дає рекомендації з догляду. За такою ж схемою знімаються й інші ролики. Автори деяких з них – жінки.

З зібраними ляльками огляди знімають не так часто. Але найчастіше в них просто показують, які навантаження здатна витримати конструкція ляльки: в одному ролику моделі просто м'яли груди в різних ракурсах.

Найчастіше користувачі в коментарях позитивно реагують на подібні відео. Скаржаться в основному лише на ціну ляльок. Трапляються, однак, і негативні відгуки: їх автори закликають висвітлити тему секс-ляльок у феміністичній спільноті і всім разом поскаржитися на творців таких оглядів.

Хоча YouTube і блокує оголення, секс-ляльки, ймовірно, обходять це правило, адже вони належать до категорії секс-іграшок. До того ж ролики з ними несуть інформативний характер. Тому записи лише супроводжує попередження: "Це відео може виявитися неприйнятним для деяких користувачів".

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