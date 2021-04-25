Новий тренд: Селена Гомес кардинально змінила стиль

Популярна співачка Селена Гомес здивувала прихильників несподіваними змінами. Тепер виконавиця розпрощалась з каштановими локонами і підтримала свою колегу Біллі Айліш.

28-річна американська акторка, співачка та бізнесвумен Селена Гомес знову розбурхала шанувальників, передає Elle. Цього разу причиною для уваги став новий образ виконавиці, яка перетворилась у платинову білявку. Здається, не лише Біллі Айліш так демонструє новий етап у житті.

Нещодавно Селена розповідала про те, що планує завершити кар'єру, оскільки її часто не сприймають серйозно. Тож вона планує випустити ще один реліз перед тим, як попрощатись з музикою. Така заява викликала шалене обговорення в мережі не лише серед фанатів Гомес, а й її колег, які вважають Селену неймовірно талановитою. Тому можна вважати новий образ символом нової сходинки у житті зірки, а також гарячим трендом 2021.

instagram.com/rarebeauty

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