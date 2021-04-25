На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новий тренд: Селена Гомес кардинально змінила стиль
-
- 31
Популярна співачка Селена Гомес здивувала прихильників несподіваними змінами. Тепер виконавиця розпрощалась з каштановими локонами і підтримала свою колегу Біллі Айліш.
28-річна американська акторка, співачка та бізнесвумен Селена Гомес знову розбурхала шанувальників, передає Elle. Цього разу причиною для уваги став новий образ виконавиці, яка перетворилась у платинову білявку. Здається, не лише Біллі Айліш так демонструє новий етап у житті.
Нещодавно Селена розповідала про те, що планує завершити кар'єру, оскільки її часто не сприймають серйозно. Тож вона планує випустити ще один реліз перед тим, як попрощатись з музикою. Така заява викликала шалене обговорення в мережі не лише серед фанатів Гомес, а й її колег, які вважають Селену неймовірно талановитою. Тому можна вважати новий образ символом нової сходинки у житті зірки, а також гарячим трендом 2021.
Читайте також: Кім Кардашян і Кайлі Дженнер показали ідеальні пози для фото у бікіні
-
21:51Неуважний власник Ferrari втопив в озері суперкар вартістю 400 тисяч доларів
-
21:2326 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Дівчина тижня: розкута українська блогерка Софія Стужук, яка оголилася для Playboy (18+)
-
20:20Учені зрозуміли, чому сир – ідеальна закуска до вина
-
19:49Тільки не на поличці у ванній: де найкраще зберігати косметику
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:23Рецепт паски без дріжджів від Ольги Сумської
-
18:50Над Чорнобильською АЕС запустили екскурсійний авіарейс: відео
-
18:20Гороскоп на 26 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Сім'я Мессі купила елітне житло з видом на океан: фото розкішного маєтку
-
17:23У США випустили постапокаліптичне пиво зі смаком випаленої землі
-
16:55Гороскоп на цей тиждень 26 квітня – 2 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:239 незвичайних вправ для розвитку креативності
-
15:50Китайські моделі plus-size вразили мережу: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:21Ілон Маск стане ведучим розважального шоу
-
14:52Новий тренд: Селена Гомес кардинально змінила стиль
-
14:25Вертоліт NASA надіслав перший кольоровий кадр Марса, зроблений з повітря
-
13:56Золота малина 2021: названо найгірших акторів та фільми
-
13:32Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
-
13:20Яким знакам Зодіаку необхідно відпочивати 25 квітня
-
12:51Три популярні помилки під час сніданку, які псують фігуру
-
12:15Рене Зеллвеґер святкує 52-річчя: нові фільми та серіали з відомою акторкою
-
11:52Як люди реагують на власні та чужі фото: відповідь вчених
-
11:26Маркетинг майбутнього: знайдіть реальну дівчину в японській рекламі
-
20:52Дівчина тижня: розкута українська блогерка Софія Стужук, яка оголилася для Playboy (18+)
-
18:50Над Чорнобильською АЕС запустили екскурсійний авіарейс: відео
-
16:55Гороскоп на цей тиждень 26 квітня – 2 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:15Рене Зеллвеґер святкує 52-річчя: нові фільми та серіали з відомою акторкою
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 квітня
- 24 квітня
-
20:20Три знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить у кінці квітня
-
17:51Як не потрапити у ДТП: 5 способів, яких не вчать в автошколі
-
15:13Собаки, які заснули занадто раптово: добірка кумедних фото
-
12:15Гороскоп на травень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:47Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 квітня
-
08:19Репліку одного з найвідоміших Bentley виставили на продаж (ФОТО)
- 23 квітня
-
20:20Ці знаки Зодіаку зовсім не такі, як про них пишуть
-
18:32Психологи розповіли, як перемогти прокрастинацію раз і назавжди
-
16:46Оскар-2021: букмекери зробили несподіваний прогноз
-
14:15День психолога: ТОП 5 книг про психологію, емоції та стосунки
-
12:15Місячний календар стрижок на травень 2021: дні, коли стригти волосся
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 квітня
- 22 квітня
-
19:43Тотальний тріумф: для трьох знаків Зодіаку травень 2021 року стане найкращим місяцем
-
16:17Дієтичні паски без цукру: 6 найкращих рецептів з фото
-
14:15Наталя Сумська святкує 65-річчя: нові фільми та серіали з українською акторкою
-
12:15День ангела у травні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 квітня
-
07:19Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз по містах
- 21 квітня
-
19:23Названо найкращий автомобіль 2021 року
-
15:19Презентація Apple 2021: представлено різнокольорові iMac та фіолетові iPhone