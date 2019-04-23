Новий тренд: чому жінки перестали зафарбовувати сивину

Сиве волосся в усі часи було ознакою старіння і асоціювалося з мудрістю і досвідом. Але, в наш час сивина все частіше стала з'являтися у зовсім молодих дівчат, які в паніці біжать зафарбовувати "цю ганьбу".

26-річна американка Марта Труслоу Сміт, яка професійно займається графічним дизайном, в один момент вирішила, що з неї досить, і організувала в Instagram аккаунт "Grombre", де запропонувала всім жінкам світу не боротися з сивиною і перестати фарбувати її.

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"Основна причина, з якої я створила цей обліковий запис, полягає в тому, що я хотіла почати нову дискусію щодо сивого волосся у жінок і знайти відповіді на питання, які турбували і мене саму: чи правда, що сивина некрасива, робить мене потворною, змушує мене виглядати старше і означає, що я недостатньо гарна?", – розповідає Марта.

Звичайно ж, вона не могла розраховувати на особливу підтримку користувачів, але коли Марта побачила, що до Grombre стали масово приєднуватися такі ж, як вона, яким набридло боротися з цим, вона була в шоці. Як виявилося, ця проблема знайома багатьом дівчатам і жінкам з усього світу. Зараз в групі майже 65 тисяч людей і всі викладають фотографії з сивим волоссям і розповідають, як їм живеться з цим.

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