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Найкрасивіша гравець у покер показала форми у бікіні

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Сара Андервуд у купальнику - фото 1
Сара Андервуд у купальнику / instagram.com/saraunderwood

Одна із найзвабливіших гравців у покер Сара Андервуд потішила фанатів новими спекотними знімками у купальнику. Ця дівчина знає, як привернути до себе увагу!

35-річна американська фотомодель, професійний гравець у покер та акторка Сара Андервуд мало кого може залишити байдужим. Дівчина активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими фото. Окрім захопливих пейзажів та подорожей, дівчина не соромиться показувати власні апетитні форми у доволі відвертих образах.

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Нещодавно Сара вирішила нагадати, що до літа залишилось зовсім мало часу та опублікувала сонячне фото у купальнику на кам'янистому березі. Понад 88 тисяч вподобань та численні коментарі з компліментами - важко посперечатись, що Андервуд вміє підкорювати своїм виглядом.

instagram.com/saraunderwood - фото 323242
instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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