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Серіал Кріпосна

Новий тренд: ангел Victoria's Secret приміряла піджак на голе тіло

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Роузі Хантінгтон-Вайтлі забула про білизну - фото 1
Роузі Хантінгтон-Вайтлі забула про білизну / instagram.com/rosiehw

Популярна модель Роузі Хантінгтон-Вайтлі приміряла на собі один із найвідвертіших трендів, а саме класичний піджак поверх голого тіла. Виглядає справді ефектно!

32-річна англійська супермодель та ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі встигає не лише активно займатись власною кар'єрою та приділяти час коханому Джейсону Стетхему та маленькому синові Джеку Оскару. Білявка ще й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 10 мільйонів підписників.

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Там красуня ділиться фото зі світських заходів, зйомок та своїх звичайних буднів. До того ж, Роузі не байдужа до фешн-індустрії та частенько демонструє найгарячіші луки. Це підтверджують і недавні кадри моделі, на яких вона позує в одному із трендових образів, а саме в піджаку на голе тіло. Звісно ж, навряд чи так зможе ходити будь-яка жінка по вулицях, але ангел Victoria's Secret - з легкістю.

Новий тренд: ангел Victoria's Secret приміряла піджак на голе тіло - фото 352378

Новий тренд: ангел Victoria's Secret приміряла піджак на голе тіло - фото 352379

Джерело фото: instagram.com/rosiehw

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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