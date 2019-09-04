Новий тренд: ангел Victoria's Secret приміряла піджак на голе тіло

Популярна модель Роузі Хантінгтон-Вайтлі приміряла на собі один із найвідвертіших трендів, а саме класичний піджак поверх голого тіла. Виглядає справді ефектно!

32-річна англійська супермодель та ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі встигає не лише активно займатись власною кар'єрою та приділяти час коханому Джейсону Стетхему та маленькому синові Джеку Оскару. Білявка ще й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 10 мільйонів підписників.

І ще: Сексуальна фітоняшка показала свої реальні форми без фотошопу (18+)

Там красуня ділиться фото зі світських заходів, зйомок та своїх звичайних буднів. До того ж, Роузі не байдужа до фешн-індустрії та частенько демонструє найгарячіші луки. Це підтверджують і недавні кадри моделі, на яких вона позує в одному із трендових образів, а саме в піджаку на голе тіло. Звісно ж, навряд чи так зможе ходити будь-яка жінка по вулицях, але ангел Victoria's Secret - з легкістю.

Джерело фото: instagram.com/rosiehw

Читайте також: Надя Дорофєєва завела мережу глибоким декольте у зухвалому образі