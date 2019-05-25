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Круто чи ні? Австралійська блогерка вразила крихітним бікіні (фото)

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Теммі Хемброу у мікробікіні - фото 1
Теммі Хемброу у мікробікіні / @saskicollection

Популярна фітнес-блогерка і просто зірка соцмереж Теммі Хемброу опинилась у центрі обговорень через мікрокупальник. Дівчина вирішила похизуватись формами, але такий стиль сподобався не всім.

25-річна зірка Instagram Теммі Хемброу активно працює над своїм профілем, де у неї понад 9 мільйонів підписників. Важко повірити, що білява фітнес-блогерка виховує двох дітей, адже її сторінка наповнена доволі відвертими знімками. Хоча дівчина й намагається надихати людей стежити за здоров'ям та піклуватись про власне тіло, але далеко не всі її дописи сприймають позитивно.

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Нещодавно Теммі вирішила похизуватись стрункими формами у доволі сумнівному крихітному купальнику з прозорими лямками. Попри шквал компліментів та лайків, з'явилось чимало людей, які наголосили, що такі бікіні - це зовсім не круто. А як вважаєте ви?

instagram.com/tammyhembrow - фото 329961

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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