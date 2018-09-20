Новий трек Емінема б'є рекорди в YouTube

Нова пісня найпопулярнішого білошкірого репера побила рекорд YouTube для реп-відео.

Популярний виконавець Емінем випустив новий трек "Killshot", який став хітом. Пісня за добу побила рекорди переглядів. Новинка з'явилася на офіційному YouTube-каналі репера.

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Хіт "Killshot" вийшов менше тижня тому і в перший же день в мережі встановив рекорд. Трек за добу переглянули понад 38 мільйонів разів, що є рекордом для реп-відео на YouTube.

За шість днів трек набрав вже понад 87 мільйонів переглядів. І це при тому, що опубліковане відео не є кліпом. Це статичне зображення з аудіо.

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