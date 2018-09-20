Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Новий трек Емінема б'є рекорди в YouTube

  • 32
Репер Емінем - фото 1
Репер Емінем / muzoko

Нова пісня найпопулярнішого білошкірого репера побила рекорд YouTube для реп-відео.

Популярний виконавець Емінем випустив новий трек "Killshot", який став хітом. Пісня за добу побила рекорди переглядів. Новинка з'явилася на офіційному YouTube-каналі репера.

І ще: Imagine Dragons – Zero: текст нової пісні гурту

Хіт "Killshot" вийшов менше тижня тому і в перший же день в мережі встановив рекорд. Трек за добу переглянули понад 38 мільйонів разів, що є рекордом для реп-відео на YouTube.

За шість днів трек набрав вже понад 87 мільйонів переглядів. І це при тому, що опубліковане відео не є кліпом. Це статичне зображення з аудіо.

Читайте також: Група KISS оголосила про прощальний тур

Джерело: youtube
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту
  • 15:23, 18 вересня
  • 348
Гороскоп на тиждень 17 – 23 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:33, 17 вересня
  • 533
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 532630
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Музика