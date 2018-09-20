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Група KISS оголосила про прощальний тур
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Рок-зірки вирішили завершити музичну кар'єру прощальним туром. Подібний вони вже проводили на початку 2000 років.
Легендарна американська рок-група KISS оголосила про те, що відправиться в прощальний тур. Про це музиканти заявили в ефірі фінального випуску шоу America's Got Talent.
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Фронтмен групи Джин Сіммонс також написав на своїй сторінці в Instagram про те, що вони не можуть піти не сказавши "до побачення". За словами Сіммонса, прощальне шоу буде "найбільш вибуховим, найхітовішим і найгучнішим".
Які міста і країни відвідають легенди року в рамках свого прощального туру поки не повідомляється.
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