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Гляньте, як 100 роботів розвозять каву Starbucks у Південній Кореї
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Уявіть собі унікальний Starbucks, де близько 100 роботів обслуговують замовлення клієнтів. Це відбувається по-справжньому, день у день, у вежі Naver 1784.
Мовиться про найбільший у світі випробувальний стенд робототехніки, а також у штаб-квартирі південнокорейської технологічної компанії Naver. Про це пише Interesting Engineering.
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Цифра 1784 вказує на номер ділянки, адресу 178-4, а також рік початку першої промислової революції.
Вежа є випробувальним полігоном для досягнення компанії в області робототехніки, штучного інтелекту та хмарних сервісів, демонструючи відданість Naver перетворенню ідей у реальні рішення.
За словами Naver, 1784 переробляє наш спосіб життя та роботи та стверджує, що "передові технології вбудовані в будівлю, щоб забезпечити кращі робочі умови, наближаючи нас на крок ближче до майбутнього", як йдеться на вебсайті фірми.
Розумні роботи в дії в Starbucks компанії Naver
Відкрита у 2022 році в Соннамі, Південна Корея, вежа Naver 1784 є прикладом концепції технологічного гіганта "будівлі конвергенції технологій".
Автономний обслуговуючий робот Naver, Rookie, служить носієм у Starbucks та інших службах у 36-поверховій будівлі на південній околиці Сеула.
У звичайний день приблизно 100 сервісних ботів Rookie пересуваються по всіх поверхах NAVER 1784, доставляючи пакунки, каву та ланч-бокси.
100 роботів розвозять каву: дивіться відео
Rookie – це хмарний безпілотний робот, технологія, яку рекламує Naver для серії сервісних ботів. Такі роботи працюють на платформі під назвою AI, Robot, and Cloud (ARC), інтелектуальній системі з декількома роботами, заснованій на Naver Cloud і мережі 5G.
Rookie на колесах має відділення для зберігання їжі, напоїв або інших предметів, які можна транспортувати в потрібне місце. Rookie сумісний із Naver Roboport, спеціальним роботом-ліфтом, який робить доступ на різні поверхи можливим і швидшим.
У виконанні завдань Rookie допомагає Ambidex, дворукий робот з інноваційними механізмами передачі сили, які забезпечують безпечну взаємодію з людьми в Starbucks. Розроблений для точності та швидкості, він також може виконувати завдання з великим навантаженням завдяки унікальній структурі, що керується кабелем.
Дивно, що так багато роботів безперервно надають послуги в такому величезному просторі. У 1784 році щоденне обслуговування стає щоденним тестуванням, а щоденні проблеми стають оновленнями наступного дня,
– йдеться в дописі на вебсайті компанії.
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