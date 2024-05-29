Роботи атакують: Китай продемонстрував бойових собак з кулеметами

Китайські військові презентували бойового робота-собаку під час спільних навчань із Камбоджею. Він оснащений автоматичною гвинтівкою.

Китай продемонстрував антиутопічний кулемет із бойовими собаками-роботами, що свідчить про стрімке зростання його військового потенціалу . Про це пише видання The Telegraph.

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На відео з китайсько-камбоджійських навчань "Золотий дракон 2024" показано, як робот-собака ходить, стрибає, лежить і рухається назад під управлінням оператора. Один з епізодів демонструє робота, який стріляє з гвинтівки.

Також показано автоматичну гвинтівку, встановлену під шестироторним дроном, що підкреслює різноманітність інтелектуального безпілотного обладнання Китаю.

Замість того, щоб морський піхотинець керував системою озброєння, маніпулював запобіжниками, ми могли б встановити на нього дистанційний спусковий механізм, який дозволяв би робити все це дистанційно, – сказав перший лейтенант Аарон Сафаді.

До слова, використання роботів-собак та невеликих повітряних дронів у військових цілях не є новинкою. Минулого року китайські озброєні роботи брали участь у спільних навчаннях з військовими з Камбоджі, Лаосу, Малайзії, Таїланду та В'єтнаму, що проходили в Китаї.

Роботи-собаки отримали широку популярність у Народно-визвольній армії Китаю, і їх використовують у навчаннях з іноземними військовими вже принаймні рік.

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