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iPhone 11: розкриті всі секрети нового смартфона від Apple
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За тиждень до презентації в мережу потрапив секретний документ Apple, який розкриває всі особливості iPhone 11. Як не старалася Apple ретельно дотримуватися конфіденційності напередодні виходу своїх нових iPhone, але цього разу приховати всі секрети компанія не змогла.
Twitter-аккаунт AppleBeta2019 поділився внутрішнім секретним документом Apple, в якому наводяться всі дані щодо назви, зовнішнього вигляду, технічних характеристик iPhone 11, а також всіх дат виходу продуктів і сервісів, які компанія покаже 11 вересня.
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Оскільки документ дуже великий, наводимо короткі тези щодо майбутньої презентації Apple:
- Нові смартфони Apple будуть називатися iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max. Вони почнуть продаватися 27 вересня, на них спочатку встановлена iOS 13.1.
- 10 вересня Apple представить чотири модифікації Apple Watch п'ятого покоління. На цьому годиннику спочатку встановлена watchOS 6.
- У жовтні будуть випущені дві нові моделі iPad. Вони можуть бути представлені на презентації разом з новими смартфонами.
- На початку жовтня вийде iOS 13.0.1. В цей же час нова прошивка буде доступна для інших пристроїв Apple.
- Восьма бета-версія iOS 13 отримала статус Gold Master. Саме вона з невеликими змінами стане релізною.
- У листопаді почнуть виходити бета-версії оновлення iOS 13.2.
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