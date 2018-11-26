Новий смартфон LG отримає рекордну кількість камер

У новинці від LG буде шалена кількість камер / YouTube

Кількість камер у сучасних смартфонах неухильно зростає. До недавнього часу рекордсменом у цій дисципліні негласно вважалася Nokia 9 з п'ятьма "очима", яку мають показати незабаром.

Однак компанія LG вирішила піти ще далі, оснастивши один зі своїх гаджетів безпрецедентним числом об'єктивів.

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Документ, зареєстрований патентним відомством США, описує оригінальний концепт смартфона з основною камерою, що складається з шістнадцяти сенсорів.

У LG буде 16 фотомодулів

Компонування об'єктивів неанонсованого апарата схоже з модулем основної камери Huawei Mate 20 Pro з поправкою на кількість об'єктивів. Вони розташовані не у два, а в чотири ряди.

У супровідній документації зазначено, що користувач зможе самостійно вибирати і залучити для зйомки потрібні об'єктиви або робити знімок усіма відразу. В останньому випадку буде знято кілька кадрів, кращий з яких можна зберегти у пам'яті пристрою.

У LG буде 16 фотомодулів

Згадується і можливість комбінування частин зведеної фотографії, окремі частини якої будуть оброблені різними сенсорами.

Крім того, камера зможе використовуватися і для зйомки селфі – в патенті заявлена ​​можливість застосування для цієї мети спеціального дзеркала або допоміжного дисплея на задній кришці смартфона.

У LG буде 16 фотомодулів

При цьому повністю відмовлятися від фронталки не доведеться – до представлених в документі концептів входять і апарати з окремою камерою на лицьовій панелі.

Серед інших нововведень згадується і сенсорна панель на тильній стороні смартфона. Також розглянута можливість застосування такої конфігурації камери в смартфонах з гнучким дисплеєм і у звичних "розкладачках".

У LG буде 16 фотомодулів

Дата анонсу і ціна незвичайної новинки невідомі.

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