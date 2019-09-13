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Серіал Кріпосна Міс Україна

Новий Smart Brabus вразив зовнішнім виглядом і ціною

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Новий електричний Smart Brabus Ultimate E - фото 1
Новий електричний Smart Brabus Ultimate E / topgir

Всім відомий Smart зараз переживає часи змін. З 2020 року марка повністю переходить на електромобілі. Так на виставці у Франкфурті був представлений новий електричний Smart Brabus Ultimate E.

Потужність електромотора Smart підвищили до 92 к.с., а крутний момент – до 180 Н∙м. Електромобіль розганяється до 100 км/год за 10,9 с, а максимальна швидкість на спідометрі відзначена у 130 км/год. Запас ходу у електрокара – всього 125 км.

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Новий Smart Brabus вразив зовнішнім виглядом і ціною - фото 354661
Новий Smart Brabus вразив зовнішнім виглядом і ціною - фото 354662

Силова установка автомобіля тепер працює у кілька режимів. Головною відмінністю нового Smart Brabus стали розширені крила, підвіска і 18-дюймові диски. За основу розробники чомусь взяли кабріолет до рестайлінгу. Салон оброблений шкірою і алькантарою. Також в авто з'явилися спортивні крісла і металеві накладки на порогах і педалях.

Коштувати цей кабріолет буде 58 845 євро, погодьтеся не дуже то й дешево. За ці гроші можна купити Tesla Model 3 в непоганій комплектації.

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Новий Smart Brabus вразив зовнішнім виглядом і ціною - фото 354660

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Джерело: topgir
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