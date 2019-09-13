Фахівці назвали найбільш прибутковий автомобіль 2019 року

Нова модель Porsche 911 принесла компанії 30% від річного доходу, зайнявши при цьому тільки 11% загального обсягу продажів. При цьому в співвідношенні вигода виявилася більшою, ніж від будь-якого іншого автомобіля, який з'явився у продажу минулого року.

Так, відзначається, що Porsche 911 обігнав у цьому рейтингу Ferrari F8 Tributo, Aston Martin DBX, Mercedes-Benz GLE і BMW X5. При цьому всі ці моделі принесли "своїм" компаніям доходу більше, ніж зайнята частка продажів.

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Нова модель Porsche 911

Наприклад, F8 Tributo показав у 2019 році 50% рентабельності, що є всього 17% доходу від продажів Ferrari.

Фахівці запевняють, що автоконцерн Porsche показав такий результат через унікальний підхід. Машина має велику кількість опцій при мінімальних витратах на її виробництво. Свою роль зіграло і те, що модель користується великою популярністю в Китаї.

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