Новий седан Alpina B3 розігнали до 303 км/год: відео

Авто німецького тюнінгового ательє Alpina користується заслуженою популярністю в Японії, де продукція бренду представлена з 1979 року. У цьому році на автосалоні в Токіо компанія презентувала новий седан Alpina B3, який покликаний скласти конкуренцію майбутньому BMW M3.

Alpina B3 оснащена 3-літрової рядною "шісткою" з двома турбінами. З їхньою допомогою потужність мотора вдалося збільшити до 462 к.с., а обертовий момент досягає 700 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчастий "автомат". Реалізувати потенціал новинки допомагає повноприводна трансмісія. З таким серйозним арсеналом Alpina B3 розганяється до першої "сотні" за 3,8 секунди, а максимальна швидкість досягає 303 км/год.

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Серед інших технічних особливостей новинки – спортивний задній диференціал, посилені гальмівні механізми і стабілізатори, адаптивні амортизатори і спортивні пружини від Eibach.

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