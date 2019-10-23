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Експерти розповіли про найкращі кросовери для зими

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Кросовер Toyota - фото 1
Кросовер Toyota / trustedchoice

Кросовер – чудовий засіб для пересування засніженими міськими вулицями. Розповімо про недорогі варіанти хороших кросоверів.

Журналісти обрали найкращі недорогі кросовери для зимової експлуатації. При відборі до уваги брали такі фактори: вартість, наявність повного приводу, високий кліренс, надійність і популярність. Перше місце дісталося Renault Duster.

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Renault Duster. - фото 363021
Renault Duster.

Другий рядок займає Toyota RAV4. Модель відрізняється сучасним стильним дизайном, хорошими позашляховими можливостями, комфортним салоном, безпекою, паливною економічністю і просторим багажником.

Експерти розповіли про найкращі кросовери для зими - фото 363023

Hyundai Creta на третьому місці. Модель дуже популярна через сучасний дизайн, комфортний салон, широкий список додаткових опцій, а також невелику вартість і вигідні кредитні пропозиції.

Експерти розповіли про найкращі кросовери для зими - фото 363024

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Джерело: trustedchoice
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