Експерти розповіли про найкращі кросовери для зими

Кросовер – чудовий засіб для пересування засніженими міськими вулицями. Розповімо про недорогі варіанти хороших кросоверів.

Журналісти обрали найкращі недорогі кросовери для зимової експлуатації. При відборі до уваги брали такі фактори: вартість, наявність повного приводу, високий кліренс, надійність і популярність. Перше місце дісталося Renault Duster.

І ще: Новий протектор та шипи з нержавіючої сталі: в Україні представили унікальні зимові шини

Renault Duster.

Другий рядок займає Toyota RAV4. Модель відрізняється сучасним стильним дизайном, хорошими позашляховими можливостями, комфортним салоном, безпекою, паливною економічністю і просторим багажником.

Hyundai Creta на третьому місці. Модель дуже популярна через сучасний дизайн, комфортний салон, широкий список додаткових опцій, а також невелику вартість і вигідні кредитні пропозиції.

Читайте також: Ці "сигнали" говорять про необхідність заміни гальмівної рідини