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Новий Samsung Galaxy S20 Fan Edition розпакували під водою: круте відео
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Буквально на днях компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy S20 Fan Edition. Це трішки спрощена версія флагманської "двадцятки". Тепер же у мережі з'явилося круте відео з розпакуванням смартфона під водою.
Мобільний оператор T-Mobile, який днями відкриває передзамовлення на новинку, вирішив відзначитися і зняти незвичайне розпакування пристрою.
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Річ у тім, що розпакування відбувалася під водою. Директор з креативного контенту T-Mobile Десмонд Сміт (Desmond Smith) відкрив коробку, занурившись з нею під воду. Він також намагався коментувати свої дії, але вийшло кепсько та не надто зрозуміло, тому ролик супроводжується субтитрами.
Схоже, T-Mobile таким чином вирішила продемонструвати захист Galaxy S20 FE від води. Нагадаємо, у смартфона захист за стандартом IP68, який дозволяє ненадовго занурювати його під воду на глибину 1-2 метри. Але, звичайно ж, ми не рекомендуємо вам повторювати трюк T-Mobile (хоча навряд чи хтось задумається про це), адже "потоплений" смартфон не ремонтується по гарантії. Пам'ятайте про це.
Десмонд навіть буцімто запустив гру під водою, але, схоже, це запис, адже використовувався ігровий контролер Samsung MOGA PowerA XP5-X, а він від води не захищений.
Загалом, вийшло незвично, але непрактично, адже навряд чи хтось у звичайному житті розпаковуватиме смартфон у басейні. Щонайменше, ані коробка, ані документація, ані аксесуари з водою не дружать.
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