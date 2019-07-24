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Колись і тепер: як змінилась залізниця Великобританії

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Станція Паддінгтон у Лондоні - фото 1
Станція Паддінгтон у Лондоні / standard.co.uk

Великобританія має багатий досвід, якщо йдеться про залізничні перевезення, адже саме англійські інженери ще у 1825 році побудували першу залізницю. Як змінились станції та потяги за увесь цей час - дивіться у гіфках.

Залізничний транспорт спершу був призначений для перевезення вугілля, але згодом став невіддільною складовою життя мандрівників, науковців, уряду та простих людей. І сьогодні залізниця має власну романтику, попри те, що вважається одним із найдешевших видів транспорту. А от в Англії, де було створено першу рейкову колію для потягів, особливо ставляться до залізниці. У мережі показали кілька анімаційних фото, які показують, як все змінилось з 1970-х.

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Залізнична станція Bath Spa

Залізнична станція Newton Abbot

Залізнична станція Оксфорд

Залізнична станція Reading

Залізнична станція Паддінгтон у Лондоні

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Джерело: boredpanda
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