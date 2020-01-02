Новий рік: насолоджуйтесь святковою прем'єрою від Balbus та Leya

У такий чудовий період, як Новий рік та Різдво, важливо зарядитись позитивними емоціями та відчути атмосферу справжніх свят! Саме такий настрій дарують молода співачка Лея, а також відомий продюсер Олександр Балбус "Balbus” у своєму чудовому дуеті, в пісні "Новий рік"!

"Новий рік" – це пісня, яка з перших акордів змусить вас пригадати усе найкраще, що відбулось у році, а також зарядить драйвом та гарним настроєм!

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Пісня "Новий Рік" має у собі, те, чого нам так часто бракує! Настрій – головний лейтмотив цього треку, він звеселяє, він чарує, надихає! Круто, зустрічати Новий рік у колі друзів та родини, отож зустріньте його разом із нашою музичною новинкою – настрій гарантуємо!, – прокоментував трек Balbus.

Над треком і музичним оформленням працював сам артист, який вдало передав своє внутрішнє "Я"!

Новий Рік – Leya & Balbus – слухайте святкову прем'єру:

До слова Balbus – добре знаний в Україні саунд-продюсер та співак. Декілька років тому він виїхав у Сполученні Штати, де й продовжує свою творчість! Окрім сольної кар'єри, Олександр також має власну, а головне, україномовну радіостанцію URC Radio, яка щодня заряджає українців Америки і не тільки, класними музичними новинками українських і світових артистів, а також корисною інформацією та цікавими програмами і рубриками!

На цьому співак не зупиняється, і готує нові музичні прем’єри та сольний україномовний альбом, який припаде до душі кожному меломану! Саме творчість Олександра Балбуса "Balbus” має самобутній та незрівняний стиль, що вдало передається у його піснях!

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