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Настя Каменських стала тренером ювілейного шоу Голос країни 10

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Настя Каменських – новий тренер Голосу країни 10 - фото 1
Настя Каменських – новий тренер Голосу країни 10

Шалено популярна українська співачка Настя Каменських стане одним із тренерів ювілейного, десятого сезону Голосу країни. Втім, на цьому сюрпризи не закінчуються. Разом із нею у здвоєному кріслі сидітиме Потап.

19 січня стартує головне вокальне шоу України – Голос країни. Проєкт охоплює чотири етапи: сліпі прослуховування, бої, нокаути, а також прямі ефіри.

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Напередодні виходу проєкту на телеекрани з'явилась інформація про те, що відразу здвоєне тренерське крісло посядуть репер Потап і Настя Каменських.

Запевняю, наша команда – вже переможці, адже вони не побоялися спробувати свої сили у проєкті і я знаю, що досягнуть своєї мети, – розповіла Настя Каменських.

Прихильники подружжя відразу ж згадало участь дуету "Время и Стекло" у проєкті: "Відчуваю, сезон буде крутим", "Ви така красива пара", "Потрібно ще Монатіку дружину посадити. І тоді точно буде Family Voice".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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