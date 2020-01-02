Настя Каменських стала тренером ювілейного шоу Голос країни 10

Шалено популярна українська співачка Настя Каменських стане одним із тренерів ювілейного, десятого сезону Голосу країни. Втім, на цьому сюрпризи не закінчуються. Разом із нею у здвоєному кріслі сидітиме Потап.

19 січня стартує головне вокальне шоу України – Голос країни. Проєкт охоплює чотири етапи: сліпі прослуховування, бої, нокаути, а також прямі ефіри.

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Напередодні виходу проєкту на телеекрани з'явилась інформація про те, що відразу здвоєне тренерське крісло посядуть репер Потап і Настя Каменських.

Запевняю, наша команда – вже переможці, адже вони не побоялися спробувати свої сили у проєкті і я знаю, що досягнуть своєї мети, – розповіла Настя Каменських.

Прихильники подружжя відразу ж згадало участь дуету "Время и Стекло" у проєкті: "Відчуваю, сезон буде крутим", "Ви така красива пара", "Потрібно ще Монатіку дружину посадити. І тоді точно буде Family Voice".

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