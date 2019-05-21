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Новий Renault Megane RS Trophy-R встановив рекорд Нюрбургрингу

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Renault Megane RS Trophy-R зумів побити рекорд - фото 1
Renault Megane RS Trophy-R зумів побити рекорд

Трековий хетчбек Renault Megane RS Trophy-R нового покоління встановив черговий рекорд Нюрбургринга - автомобіль проїхав трасу за 7 хвилин 40,100 секунди, майже на чотири секунди поліпшивши досягнення Honda Civic Type R.

Новий Renault Megane RS Trophy-R оснащений 1,8-літровим турбомотором від звичайного Megane RS Trophy. Агрегат видає 300 кінських сил і 470 Нм крутного моменту. Відрізняється RS Trophy-R більш екстремальними налаштування шасі, зміненою аеродинамікою і на 130 кілограмів зниженою масою.

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Динамічні характеристики хот-хетча не повідомляються - RS Trophy до "сотні" розганяється за 4,7 секунди і досягає позначки 270 кілометрів на годину.

Продажі Renault Megane RS Trophy-R почнуться до кінця цього року. Модель вийде обмеженим тиражем в кілька сотень примірників. Автомобіль побудований Renault Sport у співпраці з партнерами марки: Akrapovič, Brembo, Bridgestone, Öhlins і Sabelt.

Попередній рекорд Нюрбургрінга для передньопривідних серійних машин належав Honda Civic Type R. 320-сильний хетчбек проїхав "Північну петлю" за 7 хвилин 43,8 секунди. З місця до "сотні" Civic Type R здатний розганятися за 5,7 секунди. Його максимальна швидкість - 272 кілометри на годину.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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