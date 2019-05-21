Nissan Navara отримав унікальну версію для подорожей

Американське відділення Nissan підготувало спеціальну версію пікапа Frontier (Navara) для подорожей. Подивіться, на цю машину!

Позашляховик отримав ліфт-комплект підвіски, багажник на даху і лебідку. Новинка буде представлена ​​на виставці Overland Expo West.

І ще: Зі спорткара Nissan Silvia зробили пікап: фотофакт

Спецверсія пікапа побудована на базі модифікації пікапа Midnight Edition зразка 2019 року. Машину оснастили комплектом завищення підвіски від Nisstec (+76 міліметрів), колесами American Racing AX201 з позашляховими покришками Nitto Trail Grappler, силовими бамперами і захисними пластинами Hefty Fabworks. Крім цього, позашляховик отримав багажник з наметом на даху і блоки додаткового освітлення.

Nissan Navara оснащений 4,0-літровим агрегатом V6, потужність якого становить 265 кінських сил і 381 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з 5-діапазонною автоматичною коробкою передач.

Nissan Navara Frontier

Читайте також: У Детройті представили концепт електромобіля Nissan IMs