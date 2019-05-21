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Nissan Navara отримав унікальну версію для подорожей

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Nissan Navara оснащений 4,0-літровим агрегатом V6 - фото 1
Nissan Navara оснащений 4,0-літровим агрегатом V6 / Motor1.com

Американське відділення Nissan підготувало спеціальну версію пікапа Frontier (Navara) для подорожей. Подивіться, на цю машину!

Позашляховик отримав ліфт-комплект підвіски, багажник на даху і лебідку. Новинка буде представлена ​​на виставці Overland Expo West.

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Спецверсія пікапа побудована на базі модифікації пікапа Midnight Edition зразка 2019 року. Машину оснастили комплектом завищення підвіски від Nisstec (+76 міліметрів), колесами American Racing AX201 з позашляховими покришками Nitto Trail Grappler, силовими бамперами і захисними пластинами Hefty Fabworks. Крім цього, позашляховик отримав багажник з наметом на даху і блоки додаткового освітлення.

Nissan Navara оснащений 4,0-літровим агрегатом V6, потужність якого становить 265 кінських сил і 381 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з 5-діапазонною автоматичною коробкою передач.

Nissan Navara Frontier - фото 328801
Nissan Navara Frontier

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Джерело: nissannews
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