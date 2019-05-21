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Chevrolet змусить пристібатися молодих водіїв

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Система перевірятиме, чи пристебнувся водій і пасажир - фото 1
Система перевірятиме, чи пристебнувся водій і пасажир

Компанія Chevrolet представила "першу в галузі" функцію Buckle to Drive, яка нагадає молодим водіям про необхідність пристебнутися. З літа цього року вона увійде у список стандартного устаткування Chevrolet Traverse, Malibu і Colorado для американського ринку.

Функція Buckle to Drive - частина комплексу Teen Driver, що дозволяє батькам стежити за тим, як їхня дитина використовує автомобіль.

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Для цього в меню налаштувань інформаційно-розважальної системи за допомогою PIN-коду реєструє окремий ключ. У режимі Teen Driver автоматично вимикається звук аудіосистеми доти, поки водій і пасажир не пристебнуться, вмикається система запобігання зіткнень (якщо вона є), а також активується обмежувач швидкості.

Функція Buckle to Drive на 20 секунд заблокує можливість перемикання коробки передач з режиму паркування в "драйв", якщо не пристебнутий ремінь безпеки та натиснута педаль гальма. При цьому водій почує звуковий сигнал і побачить попереджувальне повідомлення на приладовій панелі.

За даними Національного управління безпекою руху на трасах США, у 2017 році пристебнутий ремінь безпеки зберіг життя 14 955 осіб. З 37 133 загиблих у той же рік 47 відсотків не пристібалися ременями безпеки.

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Джерело: Motor
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