Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня

Новини про коронавірус в Україні / buxoro

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 5 вересня: в Україні виявлено 133 787 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 836 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 5 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 344 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 159 185 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 133 787 Одужали 61 649 Померли 2 811

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (14 792) та у Львівській області (15 507). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 324 Волинська область 5 791 Дніпропетровська область 2 625 Донецька область 1 591 Житомирська область 3 622 Закарпатська область 7 988 Запорізька область 1 848 Івано-Франківська область 10 011 Кіровоградська область 846 Київ 14 792 Київська область 6 105 Львівська область 15 507 Луганська область 415 Миколаївська область 1 504 Одеська область 8 260 Полтавська область 916 Рівненська область 9 634 Сумська область 1 769 Тернопільська область 7 067 Харківська область 10 692 Херсонська область 464 Хмельницька область 2 979 Чернівецька область 10 958 Черкаська область 1 849 Чернігівська область 2 230

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 5-09-2020:

Захворіли 26 622 706 Одужали 17 717 911 Померли 874 708 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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