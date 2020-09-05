На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня
-
- 140
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 5 вересня: в Україні виявлено 133 787 випадків коронавірусу.
Більше новин: Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|133 787
|Одужали
|61 649
|Померли
|2 811
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (14 792) та у Львівській області (15 507). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|4 324
|
Волинська область
|5 791
|
Дніпропетровська область
|2 625
|
Донецька область
|1 591
|
Житомирська область
|3 622
|
Закарпатська область
|7 988
|
Запорізька область
|1 848
|
Івано-Франківська область
|10 011
|
Кіровоградська область
|846
|
Київ
|14 792
|
Київська область
|6 105
|
Львівська область
|15 507
|
Луганська область
|415
|
Миколаївська область
|1 504
|
Одеська область
|8 260
|
Полтавська область
|916
|
Рівненська область
|9 634
|
Сумська область
|1 769
|
Тернопільська область
|7 067
|
Харківська область
|10 692
|
Херсонська область
|464
|
Хмельницька область
|2 979
|
Чернівецька область
|10 958
|
Черкаська область
|1 849
|
Чернігівська область
|2 230
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 5-09-2020:
|Захворіли
|26 622 706
|Одужали
|17 717 911
|Померли
|874 708
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
13:42Як зробити смачний яблучний сидр вдома: фотоінструкція
-
13:14Названі 20 найкращих смартфонів літа 2020
-
12:46Alina Pash могла стати учасницею групи KAZKA: інтерв'ю з Машею Єфросиніною
-
12:15Як перевірити якість меду: 5 простих способів
-
11:44Ця дівчина створює оригінальні сукні-трансформери
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:18Найдорожча монета у світі виставлена на торги
-
11:00Пісні про осінь: найкращі українські композиції для чудового настрою
-
10:42Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня
-
10:16Snoop Dogg після колаборації з Тіною Кароль запустив власний бренд джина
-
09:52Aston Martin Victor: як виглядає унікальний суперкар з 847-сильним двигуном
-
09:30На скільки кілограмів можна схуднути за місяць без шкоди для здоров'я
-
08:56Алессандра Амбросіо завела шанувальників ідеальним тілом у крихітному бікіні
-
08:31Класичний кабріолет Porsche 356 продають за ціною двох нових Panamera
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:135 бюджетних продуктів, які покращують зір
- 04 вересня
-
21:54Як перший комп'ютер IBM: ентузіаста вразив електронний тест на вагітність
-
21:325 помилок під час захищеного сексу, які робить кожен з нас
-
21:115 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Cartier запустив кампанію годинників Pasha з зірками Гри престолів і Джеймса Бонда
-
20:21Електротранспорт тепер у законі: що дозволено, а що заборонено під час руху
-
20:00Цитати про дружбу: крилаті вислови та прикольні фрази про друзів
-
19:50Три прості способи поліпшити здоров'я щитовидної залози
-
19:32Режисерка фільму Мулан розповіла, чому у стрічці немає дракончика Мушу
-
19:22Каньє Вест подарував своєму другу український всюдихід Sherp PRO ATV
-
11:00Пісні про осінь: найкращі українські композиції для чудового настрою
-
10:42Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня
-
08:135 бюджетних продуктів, які покращують зір
- 04 вересня
-
21:325 помилок під час захищеного сексу, які робить кожен з нас
-
18:50Hurts випустили альбом Faith після дворічної паузи: слухайте нові пісні гурту
-
14:53Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue
-
13:37Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство
-
11:34NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня
-
07:15Погода в Україні 4 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 03 вересня
-
21:30УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео
-
15:13Не час помирати: у мережі з'явився новий трейлер екшну про Джеймса Бонда
-
11:055 нових українських книг, з якими варто зустріти осінь
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня
-
07:16Погода в Україні 3 вересня: де пройдуть дощі
- 02 вересня
-
19:53Якої довжини має бути пеніс, аби забезпечити 100-відсотковий оргазм: відповідь жінок
-
16:0010 фільмів та серіалів, які ідеально заходять під будь-який настрій: вибір мережі
-
13:00Кіану Рівз святкує 56 років! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня
-
07:14Погода в Україні 2 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 01 вересня
-
21:43Чому жінка не хоче сексу: 5 найпоширеніших причин
-
20:01Спіймати Кайдаша 3, 4 серія розширеної версії: дивитись онлайн серіал 2020