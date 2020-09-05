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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / buxoro

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 5 вересня: в Україні виявлено 133 787 випадків коронавірусу.

Більше новин: Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях

За попередню добу було зафіксовано 2 836 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 5 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 344 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 159 185 таких повідомлень.
Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня - фото 423926

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 133 787
Одужали 61 649
Померли 2 811

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (14 792) та у Львівській області (15 507). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 324

Волинська область

 5 791

Дніпропетровська область

 2 625

Донецька область

 1 591

Житомирська область

 3 622

Закарпатська область

 7 988

Запорізька область

 1 848

Івано-Франківська область

 10 011

Кіровоградська область

 846

Київ

 14 792

Київська область

 6 105

Львівська область

 15 507

Луганська область

 415

Миколаївська область

 1 504

Одеська область

 8 260

Полтавська область

 916

Рівненська область

 9 634

Сумська область

 1 769

Тернопільська область

 7 067

Харківська область

 10 692

Херсонська область

 464

Хмельницька область

 2 979

Чернівецька область

 10 958

Черкаська область

 1 849

Чернігівська область

 2 230

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 5-09-2020:

Захворіли 26 622 706
Одужали 17 717 911
Померли 874 708

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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