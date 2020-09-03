Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
- 95
З понеділка, 7 вересня, набуде чинності нове епідемічне зонування, за яким поділ на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони в Україні зміниться. Дізнайтесь, куди потрапив ваш регіон та які правила й заборони там запровадять.
Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нововведення запрацюють 7 вересня 2020 року та діятимуть 14 днів.
До теми: Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 3 вересня
Червона зона
- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;
- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
- Бобровицький район Чернігівської області.
Помаранчева зона
- Вінницький район Вінницької області;
- місто Луцьк та Луцький район Волинської області;
- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинському та Попільнянському райони Житомирської області;
- міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- міста Березань, Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;
- міста Львів, Дрогобич та Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
- місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
- місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразьський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;
- місто Славута, Волочіський, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
-
Жовта зона
- міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмільницький райони Вінницької області;
- місто Володимиро-Волинський, Володимиро-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
- міста Житомир та Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчінський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;
- міста Берегове та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
- міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів та Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський та Фастівський райони Київської області;
- міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;
- міста Миколаїв та Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
- міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
- міста Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області;
- міста Куп’янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокуцький та Шевченківський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області;
- міста Чернігів та Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський та Талалаївський райони Чернігівської області;
- місто Київ.
Зелена зона
- Решта території України.
Правила та заборони у кожній із зон карантину:
Читайте також: Учені розповіли, хто найчастіше нехтує носінням захисних масок
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
19:52Зірка Сутінків схуд на 15 кг: і це не просто так
-
19:42Кросовер DS 7 отримав спецверсію, присвячену Лувру
-
19:20Як звучить святилище: вчені відтворили акустику Стоунхенджу
-
19:13Герцоги Кембридзькі взяли принца Джорджа на полювання: зоозахисники їх розкритикували
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
18:55Названі найпотужніші смартфони серпня 2020
-
18:42Експерти розповіли, які продукти не бажано їсти після тренувань
-
18:28Топ-7 найпоширеніших помилок у догляді за обличчям
-
18:14Як у Siri від Apple: Google Assistant отримав ще одну корисну функцію
-
18:05Гороскоп на 4 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Стало відомо, від якої рідкісної хвороби страждала Єлизавета II у дитинстві
-
17:42Учені розповіли, хто найчастіше нехтує носінням захисних масок
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:23Як носити светр і джинси цієї осені: найкращі образи
-
17:13У США хлопчик зібрав 315 тисяч доларів, аби купити поліцейським собакам бронежилети
-
16:59Кукурудзяний місяць: з'явилися яскраві знімки рідкісного явища
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео
-
16:41Lego опублікувала тизер колаборації з adidas Originals: буде щось цікаве
-
16:21Яєчний суп-пюре: 15 хвилин і готово
-
16:14З ким потрібно ділитися мріями, щоб вони здійснилися: відповідь учених
-
15:54У США продають поліцейські BMW i3 за пів ціни: що з ними не так?
-
15:42Дівчина зустріла свого двійника у магазині: кумедне відео
-
15:25Disney перезапустить популярну комедію з Едді Мерфі
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео
-
15:13Не час помирати: у мережі з'явився новий трейлер екшну про Джеймса Бонда
-
11:055 нових українських книг, з якими варто зустріти осінь
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня
-
07:16Погода в Україні 3 вересня: де пройдуть дощі
- 02 вересня
-
19:53Якої довжини має бути пеніс, аби забезпечити 100-відсотковий оргазм: відповідь жінок
-
16:0010 фільмів та серіалів, які ідеально заходять під будь-який настрій: вибір мережі
-
13:00Кіану Рівз святкує 56 років! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня
-
07:14Погода в Україні 2 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 01 вересня
-
21:43Чому жінка не хоче сексу: 5 найпоширеніших причин
-
20:01Спіймати Кайдаша 3, 4 серія розширеної версії: дивитись онлайн серіал 2020
-
17:07Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
-
14:02Остапчук веде дочку в перший клас, а Ivan NAVI згадує шкільні роки: зіркова фотодобірка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 вересня
-
08:00Анекдоти про 1 вересня 2020: веселі жарти та приколи про школу
-
07:13Виберіть каву на фото і дізнайтесь, яким буде ваш день
- 31 серпня
-
21:44Три вправи для тренування будь-де самостійно
-
18:42Netflix виклав деякі фільми і серіали у відкритий доступ: що можна подивитися безкоштовно
-
16:00Всесвітній день блогу: Перевір, яким блогером ти можеш стати
-
13:06Список країн червоної та зеленої зони для України: оновлена таблиця
-
11:20ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 серпня