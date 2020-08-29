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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 29 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / reminder

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 29 серпня: в Україні виявлено 116 978 випадок коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 481​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 29 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 500 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 159 185 таких повідомлень.
Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 29 серпня - фото 422653

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 116 978
Одужали 56 138
Померли 2 492

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (12 984) та у Львівській області (14 168). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 872

Волинська область

 5 370

Дніпропетровська область

 2 236

Донецька область

 1 369

Житомирська область

 3 155

Закарпатська область

 7 385

Запорізька область

 1 520

Івано-Франківська область

 8 843

Кіровоградська область

 795

Київ

 12 984

Київська область

 5 489

Львівська область

 14 168

Луганська область

 295

Миколаївська область

 1 118

Одеська область

 6 921

Полтавська область

 738

Рівненська область

 9 019

Сумська область

 1 398

Тернопільська область

 5 705

Харківська область

 8 691

Херсонська область

 386

Хмельницька область

 2 297

Чернівецька область

 9 997

Черкаська область

 1 482

Чернігівська область

 1 745

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 29 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 29 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-08-2020:

Захворіли 24 637 544
Одужали 16 107 859
Померли 835 045

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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