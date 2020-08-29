Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 29 серпня

Новини про коронавірус в Україні / reminder

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 29 серпня: в Україні виявлено 116 978 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 481​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 29 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 500 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 159 185 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 116 978 Одужали 56 138 Померли 2 492

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (12 984) та у Львівській області (14 168). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 872 Волинська область 5 370 Дніпропетровська область 2 236 Донецька область 1 369 Житомирська область 3 155 Закарпатська область 7 385 Запорізька область 1 520 Івано-Франківська область 8 843 Кіровоградська область 795 Київ 12 984 Київська область 5 489 Львівська область 14 168 Луганська область 295 Миколаївська область 1 118 Одеська область 6 921 Полтавська область 738 Рівненська область 9 019 Сумська область 1 398 Тернопільська область 5 705 Харківська область 8 691 Херсонська область 386 Хмельницька область 2 297 Чернівецька область 9 997 Черкаська область 1 482 Чернігівська область 1 745

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-08-2020:

Захворіли 24 637 544 Одужали 16 107 859 Померли 835 045 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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