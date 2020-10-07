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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 7 жовтня: в Україні виявлено 239 337 випадків коронавірусу.

Більше новин:В Україні зміняться карантинні зони з 5 жовтня вересня: оновлена карта і список

За попередню добу було зафіксовано 4 753 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 7 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 5 286 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 307 047 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 жовтня - фото 429029

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 239 337
Одужали 105 970
Померли 4 597

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (25 474) та у Харківській області (22 136). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 67 074

Волинська область

 9 037

Дніпропетровська область

 7 688

Донецька область

 4 824

Житомирська область

 7 221

Закарпатська область

 10 373

Запорізька область

 4 862

Івано-Франківська область

 14 562

Кіровоградська область

 1 215

Київ

 25 474

Київська область

 10 291

Львівська область

 21 696

Луганська область

 1 394

Миколаївська область

 4 025

Одеська область

 15 337

Полтавська область

 3 497

Рівненська область

 13 532

Сумська область

 5 885

Тернопільська область

 14 737

Харківська область

 22 136

Херсонська область

 1 591

Хмельницька область

 7 473

Чернівецька область

 15 589

Черкаська область

 4 917

Чернігівська область

 4 907

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-10-2020:

Захворіли 36 045 050
Одужали 27 149 223
Померли 1 054 607

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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