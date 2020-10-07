Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 жовтня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 7 жовтня: в Україні виявлено 239 337 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 753 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 7 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 5 286 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 307 047 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 239 337 Одужали 105 970 Померли 4 597

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (25 474) та у Харківській області (22 136). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 67 074 Волинська область 9 037 Дніпропетровська область 7 688 Донецька область 4 824 Житомирська область 7 221 Закарпатська область 10 373 Запорізька область 4 862 Івано-Франківська область 14 562 Кіровоградська область 1 215 Київ 25 474 Київська область 10 291 Львівська область 21 696 Луганська область 1 394 Миколаївська область 4 025 Одеська область 15 337 Полтавська область 3 497 Рівненська область 13 532 Сумська область 5 885 Тернопільська область 14 737 Харківська область 22 136 Херсонська область 1 591 Хмельницька область 7 473 Чернівецька область 15 589 Черкаська область 4 917 Чернігівська область 4 907

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-10-2020:

Захворіли 36 045 050 Одужали 27 149 223 Померли 1 054 607 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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