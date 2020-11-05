Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 5 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 5 листопада: в Україні виявлено 433 492 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 9 850​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 5 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 75 598 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 3 470 669 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 433 492 Одужали 184 141 Померли 7 952

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (41 373) та у Харківській області (40 330). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 11 644 Волинська область 14 889 Дніпропетровська область 16 600 Донецька область 12 873 Житомирська область 16 598 Закарпатська область 15 849 Запорізька область 11 750 Івано-Франківська область 22 521 Кіровоградська область 2 813 Київ 41 373 Київська область 18 329 Львівська область 32 069 Луганська область 4 104 Миколаївська область 9 306 Одеська область 26 838 Полтавська область 11 079 Рівненська область 20 671 Сумська область 13 196 Тернопільська область 21 499 Харківська область 40 330 Херсонська область 4 852 Хмельницька область 17 989 Чернівецька область 23 708 Черкаська область 10 085 Чернігівська область 9 502

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-11-2020:

Захворіли 48 077 815 Одужали 31 881 293 Померли 1 224 980 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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