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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 5 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 5 листопада: в Україні виявлено 433 492 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів

За попередню добу було зафіксовано 9 850​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 5 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 75 598 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 3 470 669 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 433 492
Одужали 184 141
Померли 7 952

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (41 373) та у Харківській області (40 330). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 11 644

Волинська область

 14 889

Дніпропетровська область

 16 600

Донецька область

 12 873

Житомирська область

 16 598

Закарпатська область

 15 849

Запорізька область

 11 750

Івано-Франківська область

 22 521

Кіровоградська область

 2 813

Київ

 41 373

Київська область

 18 329

Львівська область

 32 069

Луганська область

 4 104

Миколаївська область

 9 306

Одеська область

 26 838

Полтавська область

 11 079

Рівненська область

 20 671

Сумська область

 13 196

Тернопільська область

 21 499

Харківська область

 40 330

Херсонська область

 4 852

Хмельницька область

 17 989

Чернівецька область

 23 708

Черкаська область

 10 085

Чернігівська область

 9 502

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 5 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 5 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-11-2020:

Захворіли 48 077 815
Одужали 31 881 293
Померли 1 224 980

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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