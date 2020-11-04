Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 4 листопада

  • 172
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 4 листопада: в Україні виявлено 420 617 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів

За попередню добу було зафіксовано 9 524​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 4 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 10 420 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 496 419 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 420 617
Одужали 176 404​
Померли 7 731​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (40 390) та у Харківській області (39 559). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 11 363

Волинська область

 14 544

Дніпропетровська область

 16 169

Донецька область

 12 367

Житомирська область

 16 200

Закарпатська область

 15 470

Запорізька область

 11 227

Івано-Франківська область

 22 047

Кіровоградська область

 2 730

Київ

 40 390

Київська область

 17 918

Львівська область

 31 639

Луганська область

 3 988

Миколаївська область

 9 027

Одеська область

 26 332

Полтавська область

 10 617

Рівненська область

 20 300

Сумська область

 12 776

Тернопільська область

 21 332

Харківська область

 39 559

Херсонська область

 4 622

Хмельницька область

 17 439

Чернівецька область

 23 296

Черкаська область

 9 898

Чернігівська область

 9 367

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 4 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 4 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-11-2020:

Захворіли 47 404 138
Одужали 31 609 845
Померли 1 213 725

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+)
  • 01 листопада, 21:51
  • 850
Sigma mobile X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
  • 02 листопада, 12:14
  • 249
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 01 листопада, 16:22
  • 605
Загрузка...
Новини