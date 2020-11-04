Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 4 листопада

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 4 листопада: в Україні виявлено 420 617 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 9 524​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 4 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 10 420 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 496 419 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 420 617 Одужали 176 404​ Померли 7 731​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (40 390) та у Харківській області (39 559). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 11 363 Волинська область 14 544 Дніпропетровська область 16 169 Донецька область 12 367 Житомирська область 16 200 Закарпатська область 15 470 Запорізька область 11 227 Івано-Франківська область 22 047 Кіровоградська область 2 730 Київ 40 390 Київська область 17 918 Львівська область 31 639 Луганська область 3 988 Миколаївська область 9 027 Одеська область 26 332 Полтавська область 10 617 Рівненська область 20 300 Сумська область 12 776 Тернопільська область 21 332 Харківська область 39 559 Херсонська область 4 622 Хмельницька область 17 439 Чернівецька область 23 296 Черкаська область 9 898 Чернігівська область 9 367

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-11-2020:

Захворіли 47 404 138 Одужали 31 609 845 Померли 1 213 725 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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