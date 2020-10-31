Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 31 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 31 жовтня: в Україні виявлено 387 481 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 8 752 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 8 050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 387 481 Одужали 158 928 Померли 7 196

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (37 549) та у Харківській області (36 297). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 10 342 Волинська область 13 554 Дніпропетровська область 15 071 Донецька область 10 392 Житомирська область 14 257 Закарпатська область 14 470 Запорізька область 9 909 Івано-Франківська область 20 392 Кіровоградська область 2 514 Київ 37 549 Київська область 16 464 Львівська область 29 828 Луганська область 3 635 Миколаївська область 7 782 Одеська область 24 623 Полтавська область 9 563 Рівненська область 19 158 Сумська область 11 750 Тернопільська область 20 669 Харківська область 36 297 Херсонська область 3 960 Хмельницька область 15 724 Чернівецька область 21 658 Черкаська область 9 157 Чернігівська область 8 763

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-10-2020:

Захворіли 45 475 639 Одужали 30 626 456 Померли 1 187 014 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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