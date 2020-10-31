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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 31 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 31 жовтня: в Україні виявлено 387 481 випадок коронавірусу.

Більше новин: В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 31 жовтня - фото 432917
За попередню добу було зафіксовано 8 752 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 8 050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 387 481
Одужали 158 928
Померли 7 196

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (37 549) та у Харківській області (36 297). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 10 342

Волинська область

 13 554

Дніпропетровська область

 15 071

Донецька область

 10 392

Житомирська область

 14 257

Закарпатська область

 14 470

Запорізька область

 9 909

Івано-Франківська область

 20 392

Кіровоградська область

 2 514

Київ

 37 549

Київська область

 16 464

Львівська область

 29 828

Луганська область

 3 635

Миколаївська область

 7 782

Одеська область

 24 623

Полтавська область

 9 563

Рівненська область

 19 158

Сумська область

 11 750

Тернопільська область

 20 669

Харківська область

 36 297

Херсонська область

 3 960

Хмельницька область

 15 724

Чернівецька область

 21 658

Черкаська область

 9 157

Чернігівська область

 8 763

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 31 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 31 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-10-2020:

Захворіли 45 475 639
Одужали 30 626 456
Померли 1 187 014

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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