Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 вересня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 30 вересня: в Україні виявлено 208 959 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 027 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 551 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 275 229 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 208 959 Одужали 92 360 Померли 4 129

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (22 778) та у Львівській області (20 350). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 6 194 Волинська область 8 059 Дніпропетровська область 5 822 Донецька область 3 477 Житомирська область 5 923 Закарпатська область 9 819 Запорізька область 3 995 Івано-Франківська область 13 700 Кіровоградська область 1 108 Київ 22 778 Київська область 9 139 Львівська область 20 350 Луганська область 1 049 Миколаївська область 3 163 Одеська область 13 529 Полтавська область 2 321 Рівненська область 12 411 Сумська область 4 223 Тернопільська область 13 514 Харківська область 18 627 Херсонська область 1 134 Хмельницька область 6 068 Чернівецька область 14 446 Черкаська область 4 022 Чернігівська область 4 127

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-09-2020:

Захворіли 33 844 343 Одужали 25 148 403 Померли 1 012 665 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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