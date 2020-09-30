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Коронавірус День вчителя

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 30 вересня: в Україні виявлено 208 959 випадків коронавірусу.

Більше новин: Як безпечно носити тканинну маску: важливі поради, які має знати кожен

За попередню добу було зафіксовано 4 027 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 551 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 275 229 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 вересня - фото 428025

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 208 959
Одужали 92 360
Померли 4 129

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (22 778) та у Львівській області (20 350). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 6 194

Волинська область

 8 059

Дніпропетровська область

 5 822

Донецька область

 3 477

Житомирська область

 5 923

Закарпатська область

 9 819

Запорізька область

 3 995

Івано-Франківська область

 13 700

Кіровоградська область

 1 108

Київ

 22 778

Київська область

 9 139

Львівська область

 20 350

Луганська область

 1 049

Миколаївська область

 3 163

Одеська область

 13 529

Полтавська область

 2 321

Рівненська область

 12 411

Сумська область

 4 223

Тернопільська область

 13 514

Харківська область

 18 627

Херсонська область

 1 134

Хмельницька область

 6 068

Чернівецька область

 14 446

Черкаська область

 4 022

Чернігівська область

 4 127

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-09-2020:

Захворіли 33 844 343
Одужали 25 148 403
Померли 1 012 665

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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