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Коронавірус День вчителя

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 3 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 3 жовтня: в Україні виявлено 222 322 випадок коронавірусу.

Більше новин: Як безпечно носити тканинну маску: важливі поради, які має знати кожен

За попередню добу було зафіксовано 4 661 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 3 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 222 322
Одужали 98 737​
Померли 4 353

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (24 043) та у Львівській області (21 032). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 6 554

Волинська область

 8 455

Дніпропетровська область

 6 719

Донецька область

 3 864

Житомирська область

 6 468

Закарпатська область

 10 105

Запорізька область

 4 401

Івано-Франківська область

 14 093

Кіровоградська область

 1 158

Київ

 24 043

Київська область

 9 591

Львівська область

 21 032

Луганська область

 1 207

Миколаївська область

 3 490

Одеська область

 14 379

Полтавська область

 2 727

Рівненська область

 12 956

Сумська область

 4 908

Тернопільська область

 14 167

Харківська область

 20 104

Херсонська область

 1 340

Хмельницька область

 6 647

Чернівецька область

 14 966

Черкаська область

 4 430

Чернігівська область

 4 518

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 3 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 3 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-10-2020:

Захворіли 34 497 381
Одужали 23 951 761
Померли 1 026 717

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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