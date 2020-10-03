Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 3 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 3 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 3 жовтня: в Україні виявлено 222 322 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 661 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 3 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 222 322 Одужали 98 737​ Померли 4 353

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (24 043) та у Львівській області (21 032). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 6 554 Волинська область 8 455 Дніпропетровська область 6 719 Донецька область 3 864 Житомирська область 6 468 Закарпатська область 10 105 Запорізька область 4 401 Івано-Франківська область 14 093 Кіровоградська область 1 158 Київ 24 043 Київська область 9 591 Львівська область 21 032 Луганська область 1 207 Миколаївська область 3 490 Одеська область 14 379 Полтавська область 2 727 Рівненська область 12 956 Сумська область 4 908 Тернопільська область 14 167 Харківська область 20 104 Херсонська область 1 340 Хмельницька область 6 647 Чернівецька область 14 966 Черкаська область 4 430 Чернігівська область 4 518

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 03-10-2020:

Захворіли 34 497 381 Одужали 23 951 761 Померли 1 026 717 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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