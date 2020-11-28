Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 28 листопада

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 субота, 28 листопада: в Україні виявлено 709 701​ випадок коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 16 294​ нових випадів COVID-19. Станом на ранок 28 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 76 911 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 373 786 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 709 701 Одужали 335 135 Померли 12 093

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (67 278) та у Харківській області (54 517). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 17 051 Волинська область 23 656 Дніпропетровська область 36 487 Донецька область 22 210 Житомирська область 29 098 Закарпатська область 22 974 Запорізька область 29 296 Івано-Франківська область 35 374 Кіровоградська область 4 941 Київ 67 278 Київська область 36 214 Львівська область 45 052 Луганська область 6 185 Миколаївська область 17 710 Одеська область 42 851 Полтавська область 21 490 Рівненська область 30 430 Сумська область 27 603 Тернопільська область 27 425 Харківська область 54 517 Херсонська область 9 845 Хмельницька область 28 917 Чернівецька область 33 291 Черкаська область 22 053 Чернігівська область 17 753

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-11-2020:

Захворіли 61 647 963 Одужали 39 455 756 Померли 1 442 671 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020