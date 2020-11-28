Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 28 листопада

  • 92
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 субота, 28 листопада: в Україні виявлено 709 701​ випадок коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 16 294​ нових випадів COVID-19. Станом на ранок 28 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 76 911 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 373 786 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 709 701
Одужали 335 135
Померли 12 093

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (67 278) та у Харківській області (54 517). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 17 051

Волинська область

 23 656

Дніпропетровська область

 36 487

Донецька область

 22 210

Житомирська область

 29 098

Закарпатська область

 22 974

Запорізька область

 29 296

Івано-Франківська область

 35 374

Кіровоградська область

 4 941

Київ

 67 278

Київська область

 36 214

Львівська область

 45 052

Луганська область

 6 185

Миколаївська область

 17 710

Одеська область

 42 851

Полтавська область

 21 490

Рівненська область

 30 430

Сумська область

 27 603

Тернопільська область

 27 425

Харківська область

 54 517

Херсонська область

 9 845

Хмельницька область

 28 917

Чернівецька область

 33 291

Черкаська область

 22 053

Чернігівська область

 17 753

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 28 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 28 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-11-2020:

Захворіли

61 647 963
Одужали

39 455 756
Померли

1 442 671

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 речей, які має взяти чоловік на перше побачення
  • 18 листопада, 20:36
  • 183
Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 22 листопада, 15:29
  • 819
Простий тест: виберіть тварину і дізнайтесь про свою сильну сторону
  • 23 листопада, 17:19
  • 315
Загрузка...
Новини