Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 27 листопада

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 27 листопада: в Україні виявлено 693 407 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 16 218 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 27 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 76 911 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 373 786 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 693 407 Одужали 326 238 Померли 11 909

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (65 539) та у Харківській області (54 -28). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 16 710 Волинська область 23 273 Дніпропетровська область 34 888 Донецька область 21 786 Житомирська область 28 481 Закарпатська область 22 748 Запорізька область 28 229 Івано-Франківська область 34 696 Кіровоградська область 4 824 Київ 65 539 Київська область 35 235 Львівська область 44 509 Луганська область 6 061 Миколаївська область 17 167 Одеська область 41 501 Полтавська область 20 701 Рівненська область 29 875 Сумська область 26 590 Тернопільська область 27 050 Харківська область 54 028 Херсонська область 9 633 Хмельницька область 28 350 Чернівецька область 33 018 Черкаська область 21 402 Чернігівська область 17 113

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-11-2020:

Захворіли 60 972 228 Одужали 39 064 726 Померли 1 431 865 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020