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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 27 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 27 листопада: в Україні виявлено 693 407 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 16 218 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 27 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 76 911 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 373 786 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 693 407
Одужали 326 238
Померли 11 909

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (65 539) та у Харківській області (54 -28). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 16 710

Волинська область

 23 273

Дніпропетровська область

 34 888

Донецька область

 21 786

Житомирська область

 28 481

Закарпатська область

 22 748

Запорізька область

 28 229

Івано-Франківська область

 34 696

Кіровоградська область

 4 824

Київ

 65 539

Київська область

 35 235

Львівська область

 44 509

Луганська область

 6 061

Миколаївська область

 17 167

Одеська область

 41 501

Полтавська область

 20 701

Рівненська область

 29 875

Сумська область

 26 590

Тернопільська область

 27 050

Харківська область

 54 028

Херсонська область

 9 633

Хмельницька область

 28 350

Чернівецька область

 33 018

Черкаська область

 21 402

Чернігівська область

 17 113

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 27 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 27 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-11-2020:

Захворіли

60 972 228
Одужали

39 064 726
Померли

1 431 865

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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