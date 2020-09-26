Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 вересня

Новини про коронавірус в Україні / azattyq

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 26 вересня: в Україні виявлено 195 504 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 833 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 793 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 256 970 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 195 504 Одужали 86 873​ Померли 3 903

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (21 492) та у Львівській області (19 636). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 5 784 Волинська область 7 500 Дніпропетровська область 5 188 Донецька область 2 964 Житомирська область 5 531 Закарпатська область 9 580 Запорізька область 3 568 Івано-Франківська область 13 212 Кіровоградська область 1 069 Київ 21 492 Київська область 8 571 Львівська область 19 636 Луганська область 938 Миколаївська область 2 875 Одеська область 12 734 Полтавська область 1 844 Рівненська область 11 928 Сумська область 3 549 Тернопільська область 12 863 Харківська область 16 870 Херсонська область 1 000 Хмельницька область 5 531 Чернівецька область 13 902 Черкаська область 3 570 Чернігівська область 3 875

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-09-2020:

Захворіли 32 562 792 Одужали 22 486 565 Померли 988 889 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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