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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / azattyq

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 26 вересня: в Україні виявлено 195 504 випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 3 833 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 793 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 256 970 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 195 504
Одужали 86 873​
Померли 3 903

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (21 492) та у Львівській області (19 636). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 5 784

Волинська область

 7 500

Дніпропетровська область

 5 188

Донецька область

 2 964

Житомирська область

 5 531

Закарпатська область

 9 580

Запорізька область

 3 568

Івано-Франківська область

 13 212

Кіровоградська область

 1 069

Київ

 21 492

Київська область

 8 571

Львівська область

 19 636

Луганська область

 938

Миколаївська область

 2 875

Одеська область

 12 734

Полтавська область

 1 844

Рівненська область

 11 928

Сумська область

 3 549

Тернопільська область

 12 863

Харківська область

 16 870

Херсонська область

 1 000

Хмельницька область

 5 531

Чернівецька область

 13 902

Черкаська область

 3 570

Чернігівська область

 3 875

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-09-2020:

Захворіли 32 562 792
Одужали 22 486 565
Померли 988 889

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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