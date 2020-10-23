Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 23 жовтня

  • 171
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 23 жовтня: в Україні виявлено 330 396​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 7 517​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 8 050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 330 396​
Одужали 137 578​
Померли 6 164​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (33 135) та у Харківській області (31 592). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 8 923

Волинська область

 11 792

Дніпропетровська область

 12 380

Донецька область

 8 160

Житомирська область

 11 264

Закарпатська область

 12 541

Запорізька область

 7 495

Івано-Франківська область

 17 705

Кіровоградська область

 1 858

Київ

 33 135

Київська область

 13 958

Львівська область

 26 399

Луганська область

 2 985

Миколаївська область

 6 602

Одеська область

 21 128

Полтавська область

 7 532

Рівненська область

 16 985

Сумська область

 9 888

Тернопільська область

 18 613

Харківська область

 31 592

Херсонська область

 2 951

Хмельницька область

 12 412

Чернівецька область

 18 811

Черкаська область

 7 704

Чернігівська область

 7 582

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 23 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 23 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-10-2020:

Захворіли 41 639 443
Одужали 28 269 094
Померли 1 136 453

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коли переводять годинник на зимовий час 2020 в Україні: дата переходу
  • 20 жовтня, 15:10
  • 230
Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
  • 15 жовтня, 14:30
  • 7096
Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
  • 11 жовтня, 19:47
  • 3791
Загрузка...
Новини