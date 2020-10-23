Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 23 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 23 жовтня: в Україні виявлено 330 396​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 7 517​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 8 050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 330 396​ Одужали 137 578​ Померли 6 164​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (33 135) та у Харківській області (31 592). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 8 923 Волинська область 11 792 Дніпропетровська область 12 380 Донецька область 8 160 Житомирська область 11 264 Закарпатська область 12 541 Запорізька область 7 495 Івано-Франківська область 17 705 Кіровоградська область 1 858 Київ 33 135 Київська область 13 958 Львівська область 26 399 Луганська область 2 985 Миколаївська область 6 602 Одеська область 21 128 Полтавська область 7 532 Рівненська область 16 985 Сумська область 9 888 Тернопільська область 18 613 Харківська область 31 592 Херсонська область 2 951 Хмельницька область 12 412 Чернівецька область 18 811 Черкаська область 7 704 Чернігівська область 7 582

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-10-2020:

Захворіли 41 639 443 Одужали 28 269 094 Померли 1 136 453 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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