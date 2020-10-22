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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 22 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 22 жовтня: в Україні виявлено 322 879 випадків коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 7 053 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 22 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 7 426 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 393 957 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 22 жовтня - фото 431348

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 322 879
Одужали 134 898
Померли 6 043

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (31 310) та у Харківській області (29 559). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 8 782

Волинська область

 11 574

Дніпропетровська область

 12 068

Донецька область

 7 896

Житомирська область

 10 838

Закарпатська область

 12 285

Запорізька область

 7 093

Івано-Франківська область

 17447

Кіровоградська область

 1 786

Київ

 312 500

Київська область

 13 688

Львівська область

 26 021

Луганська область

 2 841

Миколаївська область

 6 428

Одеська область

 20 557

Полтавська область

 7 216

Рівненська область

 16 691

Сумська область

 9 730

Тернопільська область

 18 283

Харківська область

 30 899

Херсонська область

 2 844

Хмельницька область

 11 942

Чернівецька область

 18 562

Черкаська область

 7 541

Чернігівська область

 7 367

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 22 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 22 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-10-2020:

Захворіли 41 487 185
Одужали 30 914 158
Померли 1 136 341

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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