Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 22 жовтня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 22 жовтня: в Україні виявлено 322 879 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 7 053 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 22 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 7 426 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 393 957 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 322 879 Одужали 134 898 Померли 6 043

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (31 310) та у Харківській області (29 559). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 8 782 Волинська область 11 574 Дніпропетровська область 12 068 Донецька область 7 896 Житомирська область 10 838 Закарпатська область 12 285 Запорізька область 7 093 Івано-Франківська область 17447 Кіровоградська область 1 786 Київ 312 500 Київська область 13 688 Львівська область 26 021 Луганська область 2 841 Миколаївська область 6 428 Одеська область 20 557 Полтавська область 7 216 Рівненська область 16 691 Сумська область 9 730 Тернопільська область 18 283 Харківська область 30 899 Херсонська область 2 844 Хмельницька область 11 942 Чернівецька область 18 562 Черкаська область 7 541 Чернігівська область 7 367

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-10-2020:

Захворіли 41 487 185 Одужали 30 914 158 Померли 1 136 341 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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