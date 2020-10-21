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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 21 жовтня: в Україні виявлено 315 826 випадків коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 6 719 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 6 039 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 379 315 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 жовтня - фото 431211

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 315 826
Одужали 132 219
Померли 5 927

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (31 310) та у Харківській області (29 559). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 8 633

Волинська область

 11 367

Дніпропетровська область

 11 705

Донецька область

 7 629

Житомирська область

 10 634

Закарпатська область

 12 112

Запорізька область

 6 784

Івано-Франківська область

 17 214

Кіровоградська область

 1 697

Київ

 31 869

Київська область

 13 419

Львівська область

 25 702

Луганська область

 2 686

Миколаївська область

 6 0252

Одеська область

 19 957

Полтавська область

 6 880

Рівненська область

 16 248

Сумська область

 9 509

Тернопільська область

 17 970

Харківська область

 30 272

Херсонська область

 2 739

Хмельницька область

 11 561

Чернівецька область

 18 314

Черкаська область

 7 314

Чернігівська область

 7 164

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-10-2020:

Захворіли 41 042 920
Одужали 30 629 117
Померли 1 129 591

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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