Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 жовтня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 21 жовтня: в Україні виявлено 315 826 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 6 719 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 6 039 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 379 315 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 315 826 Одужали 132 219 Померли 5 927

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (31 310) та у Харківській області (29 559). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 8 633 Волинська область 11 367 Дніпропетровська область 11 705 Донецька область 7 629 Житомирська область 10 634 Закарпатська область 12 112 Запорізька область 6 784 Івано-Франківська область 17 214 Кіровоградська область 1 697 Київ 31 869 Київська область 13 419 Львівська область 25 702 Луганська область 2 686 Миколаївська область 6 0252 Одеська область 19 957 Полтавська область 6 880 Рівненська область 16 248 Сумська область 9 509 Тернопільська область 17 970 Харківська область 30 272 Херсонська область 2 739 Хмельницька область 11 561 Чернівецька область 18 314 Черкаська область 7 314 Чернігівська область 7 164

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-10-2020:

Захворіли 41 042 920 Одужали 30 629 117 Померли 1 129 591 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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