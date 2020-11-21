Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 21 листопада: в Україні виявлено 612 665​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 14 580 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 71 949 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 154 333 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 612 665​ Одужали 282 313 Померли 10 813

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (57 807) та у Харківській області (50 784). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 15 164 Волинська область 21 131 Дніпропетровська область 27 544 Донецька область 19 685 Житомирська область 25 664 Закарпатська область 21 165 Запорізька область 23 035 Івано-Франківська область 31 305 Кіровоградська область 4 142 Київ 57 807 Київська область 29 380 Львівська область 40 416 Луганська область 5 617 Миколаївська область 14 607 Одеська область 36 727 Полтавська область 17 942 Рівненська область 27 539 Сумська область 21 833 Тернопільська область 25 259 Харківська область 50 784 Херсонська область 8 359 Хмельницька область 25 820 Чернівецька область 30 636 Черкаська область 17 149 Чернігівська область 13 955

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-11-2020:

Захворіли 57 915 599 Одужали 40 114 821 Померли 1 377 826 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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