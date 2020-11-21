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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 21 листопада: в Україні виявлено 612 665​ випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 14 580 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 71 949 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 154 333 результатів тестування на COVID-19.
Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада - фото 435915

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 612 665​
Одужали 282 313
Померли 10 813

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (57 807) та у Харківській області (50 784). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 15 164

Волинська область

 21 131

Дніпропетровська область

 27 544

Донецька область

 19 685

Житомирська область

 25 664

Закарпатська область

 21 165

Запорізька область

 23 035

Івано-Франківська область

 31 305

Кіровоградська область

 4 142

Київ

 57 807

Київська область

 29 380

Львівська область

 40 416

Луганська область

 5 617

Миколаївська область

 14 607

Одеська область

 36 727

Полтавська область

 17 942

Рівненська область

 27 539

Сумська область

 21 833

Тернопільська область

 25 259

Харківська область

 50 784

Херсонська область

 8 359

Хмельницька область

 25 820

Чернівецька область

 30 636

Черкаська область

 17 149

Чернігівська область

 13 955

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-11-2020:

Захворіли

57 915 599
Одужали

40 114 821
Померли

1 377 826

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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