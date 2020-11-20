На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада
-
- 1
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 20 листопада: в Україні виявлено 598 085 випадків коронавірусу.
Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|598 085
|Одужали
|274 324
|Померли
|10 598
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (56 594) та у Харківській області (50 252). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|14 857
|
Волинська область
|20 651
|
Дніпропетровська область
|26 202
|
Донецька область
|19 223
|
Житомирська область
|25 111
|
Закарпатська область
|20 827
|
Запорізька область
|22 225
|
Івано-Франківська область
|30 684
|
Кіровоградська область
|4 052
|
Київ
|56 594
|
Київська область
|28 427
|
Львівська область
|39 916
|
Луганська область
|5 474
|
Миколаївська область
|14 181
|
Одеська область
|36 053
|
Полтавська область
|17 403
|
Рівненська область
|27 054
|
Сумська область
|20 872
|
Тернопільська область
|24 843
|
Харківська область
|50 252
|
Херсонська область
|8 155
|
Хмельницька область
|25 290
|
Чернівецька область
|30 143
|
Черкаська область
|16 437
|
Чернігівська область
|13 159
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-11-2020:
|Захворіли
|
56 896 348
|Одужали
|
39 352 858
|Померли
|
1 354 821
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
08:50Дівчина оригінально повернула телефон колишньому, спричинивши переполох у Києві
-
08:24Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
-
07:46Платіжний сервіс Google Pay отримав нові функції: перелік змін
-
07:17Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом
- 19 листопада
-
21:52Сусідка: слухайте справжній хіт від Панаса Буйного
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
21:24Правила Євробачення-2021 змінили через пандемію коронавірусу
-
21:0520 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Данські науковці розповіли, наскільки ефективно медичні маски захищають від COVID-19
-
20:14Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого
-
19:44Ці популярні продукти можуть викликати головний біль
-
19:17Барак Обама знявся для обкладинки американського InStyle
-
18:53Блогер назвав головний недолік Apple Mac mini: відео
-
18:33DeLorean з фільму Назад у майбутнє проти мініатюрного Tesla Cybertruck: епічна гонка
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:18Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей
-
18:14Гороскоп на 20 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Езра Міллер таємно знявся у серіалі Протистояння за романом Кінга
-
17:12Розробник популярного додатка розповів про переваги камери iPhone 12 Pro Max
-
16:44Нову Диво-жінку покажуть на HBO Max і в кінотеатрах: відома дата прем'єри
-
16:14Бред Пітт у масці долучився до благодійної акції: милі фото та відео
-
15:42Morgan випустить прощальну серію трициклів 3 Wheeler
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
14:53Sony підготувала лондонське метро до виходу PlayStation 5
-
14:28Хлопець показав, що всередині какао-бобів, і це злякало ласунів (відео)
-
07:17Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом
- 19 листопада
-
20:14Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого
-
18:18Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє