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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 20 листопада: в Україні виявлено 598 085​ випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 14 575​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 65 402 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 062 868 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 598 085​
Одужали 274 324​
Померли 10 598​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (56 594) та у Харківській області (50 252). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 14 857

Волинська область

 20 651

Дніпропетровська область

 26 202

Донецька область

 19 223

Житомирська область

 25 111

Закарпатська область

 20 827

Запорізька область

 22 225

Івано-Франківська область

 30 684

Кіровоградська область

 4 052

Київ

 56 594

Київська область

 28 427

Львівська область

 39 916

Луганська область

 5 474

Миколаївська область

 14 181

Одеська область

 36 053

Полтавська область

 17 403

Рівненська область

 27 054

Сумська область

 20 872

Тернопільська область

 24 843

Харківська область

 50 252

Херсонська область

 8 155

Хмельницька область

 25 290

Чернівецька область

 30 143

Черкаська область

 16 437

Чернігівська область

 13 159

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-11-2020:

Захворіли

56 896 348
Одужали

39 352 858
Померли

1 354 821

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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