Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 20 листопада: в Україні виявлено 598 085​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 14 575​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 65 402 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 062 868 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 598 085​ Одужали 274 324​ Померли 10 598​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (56 594) та у Харківській області (50 252). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 14 857 Волинська область 20 651 Дніпропетровська область 26 202 Донецька область 19 223 Житомирська область 25 111 Закарпатська область 20 827 Запорізька область 22 225 Івано-Франківська область 30 684 Кіровоградська область 4 052 Київ 56 594 Київська область 28 427 Львівська область 39 916 Луганська область 5 474 Миколаївська область 14 181 Одеська область 36 053 Полтавська область 17 403 Рівненська область 27 054 Сумська область 20 872 Тернопільська область 24 843 Харківська область 50 252 Херсонська область 8 155 Хмельницька область 25 290 Чернівецька область 30 143 Черкаська область 16 437 Чернігівська область 13 159

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-11-2020:

Захворіли 56 896 348 Одужали 39 352 858 Померли 1 354 821 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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