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Коронавірус День вчителя

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 2 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / Getty

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, ц жовтня: в Україні виявлено 217 661 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 633​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 2 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 217 661
Одужали 96 591​
Померли 4 261​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (23 602) та у Львівській області (20 826). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 6 452

Волинська область

 8 325

Дніпропетровська область

 6 422

Донецька область

 3 650

Житомирська область

 6 265

Закарпатська область

 10 004

Запорізька область

 4 284

Івано-Франківська область

 13 968

Кіровоградська область

 1 141

Київ

 23 602

Київська область

 9 428

Львівська область

 20 826

Луганська область

 1 140

Миколаївська область

 3 369

Одеська область

 14 069

Полтавська область

 2 512

Рівненська область

 12 770

Сумська область

 4 677

Тернопільська область

 13 996

Харківська область

 19 588

Херсонська область

 1 250

Хмельницька область

 6 432

Чернівецька область

 14 787

Черкаська область

 4 295

Чернігівська область

 4 409

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 2 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 2 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-10-2020:

Захворіли 34 288 745
Одужали 23 858 343
Померли 1 022 850

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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