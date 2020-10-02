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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 2 жовтня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, ц жовтня: в Україні виявлено 217 661 випадок коронавірусу.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|217 661
|Одужали
|96 591
|Померли
|4 261
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (23 602) та у Львівській області (20 826). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|6 452
|
Волинська область
|8 325
|
Дніпропетровська область
|6 422
|
Донецька область
|3 650
|
Житомирська область
|6 265
|
Закарпатська область
|10 004
|
Запорізька область
|4 284
|
Івано-Франківська область
|13 968
|
Кіровоградська область
|1 141
|
Київ
|23 602
|
Київська область
|9 428
|
Львівська область
|20 826
|
Луганська область
|1 140
|
Миколаївська область
|3 369
|
Одеська область
|14 069
|
Полтавська область
|2 512
|
Рівненська область
|12 770
|
Сумська область
|4 677
|
Тернопільська область
|13 996
|
Харківська область
|19 588
|
Херсонська область
|1 250
|
Хмельницька область
|6 432
|
Чернівецька область
|14 787
|
Черкаська область
|4 295
|
Чернігівська область
|4 409
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-10-2020:
|Захворіли
|34 288 745
|Одужали
|23 858 343
|Померли
|1 022 850
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
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