Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 2 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / Getty

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, ц жовтня: в Україні виявлено 217 661 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 633​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 2 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 217 661 Одужали 96 591​ Померли 4 261​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (23 602) та у Львівській області (20 826). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 6 452 Волинська область 8 325 Дніпропетровська область 6 422 Донецька область 3 650 Житомирська область 6 265 Закарпатська область 10 004 Запорізька область 4 284 Івано-Франківська область 13 968 Кіровоградська область 1 141 Київ 23 602 Київська область 9 428 Львівська область 20 826 Луганська область 1 140 Миколаївська область 3 369 Одеська область 14 069 Полтавська область 2 512 Рівненська область 12 770 Сумська область 4 677 Тернопільська область 13 996 Харківська область 19 588 Херсонська область 1 250 Хмельницька область 6 432 Чернівецька область 14 787 Черкаська область 4 295 Чернігівська область 4 409

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-10-2020:

Захворіли 34 288 745 Одужали 23 858 343 Померли 1 022 850 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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