Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 17 жовтня: в Україні виявлено 293 641​ випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 6 410 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 17 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 293 641 Одужали 124 113 Померли 5 517

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (30 010) та у Львівській області (24 539). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 8 233 Волинська область 10 682 Дніпропетровська область 10 721 Донецька область 6 776 Житомирська область 9 539 Закарпатська область 11 626 Запорізька область 6 259 Івано-Франківська область 16 377 Кіровоградська область 1 512 Київ 30 010 Київська область 12 439 Львівська область 24 539 Луганська область 2 334 Миколаївська область 5 567 Одеська область 18 519 Полтавська область 5 738 Рівненська область 15 646 Сумська область 8 524 Тернопільська область 17 160 Харківська область 27 929 Херсонська область 2 380 Хмельницька область 10 480 Чернівецька область 17 450 Черкаська область 6 619 Чернігівська область 6 582

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-10-2020:

Захворіли 39 251 085 Одужали 29 661 765 Померли 1 103 415 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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