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Коронавірус День захисника України

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 17 жовтня: в Україні виявлено 293 641​ випадок коронавірусу.

Більше новин: Як безпечно носити тканинну маску: важливі поради, які має знати кожен

За попередню добу було зафіксовано 6 410 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 17 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 293 641
Одужали 124 113
Померли 5 517

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (30 010) та у Львівській області (24 539). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 8 233

Волинська область

 10 682

Дніпропетровська область

 10 721

Донецька область

 6 776

Житомирська область

 9 539

Закарпатська область

 11 626

Запорізька область

 6 259

Івано-Франківська область

 16 377

Кіровоградська область

 1 512

Київ

 30 010

Київська область

 12 439

Львівська область

 24 539

Луганська область

 2 334

Миколаївська область

 5 567

Одеська область

 18 519

Полтавська область

 5 738

Рівненська область

 15 646

Сумська область

 8 524

Тернопільська область

 17 160

Харківська область

 27 929

Херсонська область

 2 380

Хмельницька область

 10 480

Чернівецька область

 17 450

Черкаська область

 6 619

Чернігівська область

 6 582

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-10-2020:

Захворіли 39 251 085
Одужали 29 661 765
Померли 1 103 415

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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