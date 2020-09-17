Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 вересня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 17 вересня: в Україні виявлено 166 244 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 584 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 17 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 036 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 226 294 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 166 244 Одужали 73 913 Померли 3 400

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (18 499) та у Львівській області (17 644). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 5 039 Волинська область 6 593 Дніпропетровська область 3 653 Донецька область 2 272 Житомирська область 4 656 Закарпатська область 8 931 Запорізька область 2 673 Івано-Франківська область 11 856 Кіровоградська область 951 Київ 18 449 Київська область 7 342 Львівська область 17 664 Луганська область 689 Миколаївська область 2 252 Одеська область 10 602 Полтавська область 1 363 Рівненська область 10 797 Сумська область 2 724 Тернопільська область 10 394 Харківська область 13 915 Херсонська область 737 Хмельницька область 4 198 Чернівецька область 12 640 Черкаська область 2 820 Чернігівська область 3 034

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-09-2020:

Захворіли 30 042 218 Одужали 21 808 302 Померли 945 159 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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