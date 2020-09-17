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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 вересня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 17 вересня: в Україні виявлено 166 244 випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 3 584 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 17 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 036 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 226 294 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 вересня - фото 425829

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 166 244
Одужали 73 913
Померли 3 400

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (18 499) та у Львівській області (17 644). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 5 039

Волинська область

 6 593

Дніпропетровська область

 3 653

Донецька область

 2 272

Житомирська область

 4 656

Закарпатська область

 8 931

Запорізька область

 2 673

Івано-Франківська область

 11 856

Кіровоградська область

 951

Київ

 18 449

Київська область

 7 342

Львівська область

 17 664

Луганська область

 689

Миколаївська область

 2 252

Одеська область

 10 602

Полтавська область

 1 363

Рівненська область

 10 797

Сумська область

 2 724

Тернопільська область

 10 394

Харківська область

 13 915

Херсонська область

 737

Хмельницька область

 4 198

Чернівецька область

 12 640

Черкаська область

 2 820

Чернігівська область

 3 034

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-09-2020:

Захворіли 30 042 218
Одужали 21 808 302
Померли 945 159

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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