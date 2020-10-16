Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 16 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 16 жовтня: в Україні виявлено 287 231 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 992 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 16 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 6 603 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 356 714 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 287 231 Одужали 121 919​ Померли 5 408​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (29 412) та у Харківської області (27 457). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 8 070 Волинська область 10 515 Дніпропетровська область 10 257 Донецька область 6 658 Житомирська область 9 286 Закарпатська область 11 461 Запорізька область 6 162 Івано-Франківська область 16 163 Кіровоградська область 1 468 Київ 29 412 Київська область 12 207 Львівська область 24 171 Луганська область 2 229 Миколаївська область 5 336 Одеська область 18 013 Полтавська область 5 469 Рівненська область 15 398 Сумська область 8 252 Тернопільська область 16 916 Харківська область 27 457 Херсонська область 2 264 Хмельницька область 10 098 Чернівецька область 17 203 Черкаська область 6 387 Чернігівська область 6 379

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-10-2020:

Захворіли 38 916 843 Одужали 29 129 637 Померли 1 098 232 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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