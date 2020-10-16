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Коронавірус День захисника України

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 16 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 16 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 16 жовтня: в Україні виявлено 287 231 випадок коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 5 992 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 16 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 6 603 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 356 714 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 16 жовтня - фото 430504

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 287 231
Одужали 121 919​
Померли 5 408​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (29 412) та у Харківської області (27 457). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 8 070

Волинська область

 10 515

Дніпропетровська область

 10 257

Донецька область

 6 658

Житомирська область

 9 286

Закарпатська область

 11 461

Запорізька область

 6 162

Івано-Франківська область

 16 163

Кіровоградська область

 1 468

Київ

 29 412

Київська область

 12 207

Львівська область

 24 171

Луганська область

 2 229

Миколаївська область

 5 336

Одеська область

 18 013

Полтавська область

 5 469

Рівненська область

 15 398

Сумська область

 8 252

Тернопільська область

 16 916

Харківська область

 27 457

Херсонська область

 2 264

Хмельницька область

 10 098

Чернівецька область

 17 203

Черкаська область

 6 387

Чернігівська область

 6 379

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 16 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 16 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 16-10-2020:

Захворіли 38 916 843
Одужали 29 129 637
Померли 1 098 232

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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