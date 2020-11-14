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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 14 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 14 листопада: в Україні виявлено 525 176​ випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 12 524​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 12 333 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 539 794 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 525 176​
Одужали 238 811
Померли 9 508

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (49 699) та у Харківській області (46 886). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 13 627

Волинська область

 18 433

Дніпропетровська область

 20 535

Донецька область

 16 632

Житомирська область

 21 597

Закарпатська область

 19 214

Запорізька область

 17 616

Івано-Франківська область

 27 417

Кіровоградська область

 3 572

Київ

 49 699

Київська область

 23 801

Львівська область

 36 561

Луганська область

 5 080

Миколаївська область

 11 944

Одеська область

 32 090

Полтавська область

 14 800

Рівненська область

 24 579

Сумська область

 17 437

Тернопільська область

 23 330

Харківська область

 46 886

Херсонська область

 6 752

Хмельницька область

 22 450

Чернівецька область

 27 511

Черкаська область

 12 315

Чернігівська область

 11 298

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 14 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 14 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-11-2020:

Захворіли

53 281 350
Одужали

34 436 245
Померли

1 301 021

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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