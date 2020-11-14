Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 14 листопада

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 14 листопада: в Україні виявлено 525 176​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 12 524​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 14 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 12 333 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 539 794 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 525 176​ Одужали 238 811 Померли 9 508

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (49 699) та у Харківській області (46 886). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 13 627 Волинська область 18 433 Дніпропетровська область 20 535 Донецька область 16 632 Житомирська область 21 597 Закарпатська область 19 214 Запорізька область 17 616 Івано-Франківська область 27 417 Кіровоградська область 3 572 Київ 49 699 Київська область 23 801 Львівська область 36 561 Луганська область 5 080 Миколаївська область 11 944 Одеська область 32 090 Полтавська область 14 800 Рівненська область 24 579 Сумська область 17 437 Тернопільська область 23 330 Харківська область 46 886 Херсонська область 6 752 Хмельницька область 22 450 Чернівецька область 27 511 Черкаська область 12 315 Чернігівська область 11 298

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-11-2020:

Захворіли 53 281 350 Одужали 34 436 245 Померли 1 301 021 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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