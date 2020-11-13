Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 13 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 13 листопада: в Україні виявлено 512 652​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 11 787​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 12 333 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 539 794 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 512 652​ Одужали 233 849​ Померли 9 317​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (48 646) та у Харківській області (46 137). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 13 367 Волинська область 18 004 Дніпропетровська область 19 909 Донецька область 16 025 Житомирська область 21 138 Закарпатська область 18 832 Запорізька область 16 811 Івано-Франківська область 26 824 Кіровоградська область 3 501 Київ 48 646 Київська область 23 103 Львівська область 36 000 Луганська область 4 940 Миколаївська область 11 646 Одеська область 31 332 Полтавська область 14 327 Рівненська область 24 045 Сумська область 16 781 Тернопільська область 23 012 Харківська область 46 137 Херсонська область 6 485 Хмельницька область 21 954 Чернівецька область 27 140 Черкаська область 11 673 Чернігівська область 11 020

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-11-2020:

Захворіли 52 212 580 Одужали 34 146 228 Померли 1 279 195 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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