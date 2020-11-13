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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 13 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 13 листопада: в Україні виявлено 512 652​ випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 11 787​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 12 333 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 539 794 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 512 652​
Одужали 233 849​
Померли 9 317​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (48 646) та у Харківській області (46 137). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 13 367

Волинська область

 18 004

Дніпропетровська область

 19 909

Донецька область

 16 025

Житомирська область

 21 138

Закарпатська область

 18 832

Запорізька область

 16 811

Івано-Франківська область

 26 824

Кіровоградська область

 3 501

Київ

 48 646

Київська область

 23 103

Львівська область

 36 000

Луганська область

 4 940

Миколаївська область

 11 646

Одеська область

 31 332

Полтавська область

 14 327

Рівненська область

 24 045

Сумська область

 16 781

Тернопільська область

 23 012

Харківська область

 46 137

Херсонська область

 6 485

Хмельницька область

 21 954

Чернівецька область

 27 140

Черкаська область

 11 673

Чернігівська область

 11 020

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 13 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 13 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-11-2020:

Захворіли

52 212 580
Одужали

34 146 228
Померли

1 279 195

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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